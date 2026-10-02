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Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K)

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Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) - фото 1
Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) - фото 2
Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) - фото 3
Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
7800
Пропускная способность, Мб/с
62400
Тайминги
38-48-48-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) - фото 1
  • Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) - фото 2
  • Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) - фото 3
  • Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661413
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
7800
Пропускная способность, Мб/с
62400
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-48-48-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
110

Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K)

Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
7800
Пропускная способность, Мб/с
62400
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-48-48-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
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Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-7800 K2 (PVXR532G78C38K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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