Описание товара Память оперативная A-Data LANCER BLADE DDR5 DIMM 5600MHz 2х32GB (AX5U5600C4632G-DTLABBK)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 на 64 ГБ создан для пользователей, которым требуется не только высокая скорость, но и значительный объём для работы с ресурсоёмкими задачами. Он станет отличным выбором для сборки производительной рабочей станции для монтажа видео, 3D-Drender, работы с большими базами данных или одновременного запуска множества виртуальных машин. Для современных игр он предоставляет огромный запас по объёму, позволяя играть на высоких настройках и держать на фоне множество фоновых приложений без замедления системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующее поколение после DDR4, предлагающее более высокую пропускную способность и эффективность. Модули выполнены в форм–факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически не совместимы с более старыми поколениями DDR4 или DDR3, поэтому для установки потребуется современная материнская плата с соответствующей поддержкой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором. Такой связки объёма и частоты достаточно для мгновенной загрузки уровней в играх, плавной работы с профессиональными программами даже при обработке файлов огромного размера и абсолютно комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера и открытыми приложениями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL46, которые в паре с частотой 5600 МГц определяют общую латентность и отзывчивость. Для удобства пользователя модули поддерживают предустановленный профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что для работы на заявленной скорости 5600 МГц вам не потребуется вручную настраивать параметры в BIOS – достаточно активировать один профиль, и система автоматически применит нужные частоту, тайминги и напряжение.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12–го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen серии 7000 и новее (AM5), использующими чипсеты с поддержкой DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и официально поддерживает частоту 5600 МГц. Для полной гарантии совместимости и стабильной работы рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Lancer Blade, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильности работы. Конструкция радиаторов относительно низкопрофильная, что сводит к минимуму риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами воздушного типа. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных и функциональных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору обращаться к двум планкам памяти одновременно, существенно увеличивая реальную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной установки планки следует разместить в слотах, обычно обозначенных одним цветом, согласно инструкции к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это необходимость совместимой платформы DDR5, так как модуль не работает в слотах DDR4. Для достижения заявленной частоты 5600 МГц требуется активация профиля XMP в BIOS совместимой материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 4800 МГц. Этот комплект оптимален для пользователей, которым критически важен большой объём ОЗУ для профессиональных задач и продвинутого гейминга, а для сборок, ориентированных исключительно на максимальный FPS в играх, иногда стоит рассмотреть комплекты с меньшими таймингами при схожей частоте.