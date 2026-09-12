Defender FreeMotion B690 63690
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Defender FreeMotion B690 63690
Наушники DEFENDER – это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Эти накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете и обладают складной конструкцией, что делает их удобными для переноски и хранения, особенно в поездках или при ежедневном использовании. DEFENDER предлагает современную беспроводную связь через Bluetooth, что обеспечивает свободу движения и избавляет от путаницы с проводами. Благодаря этому типу подключения вы сможете наслаждаться любимой музыкой, подкастами или аудиокнигами без лишних ограничений. Эти наушники подходят для самых разных ситуаций – от занятий спортом до спокойного домашнего отдыха. Лаконичный дизайн и надежное качество звука делают DEFENDER превосходным аксессуаром для всех ценителей хорошего звучания. Выбирая DEFENDER, вы выбираете комфорт, практичность и современный стиль.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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