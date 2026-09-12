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Defender FreeMotion B690 63690 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Defender FreeMotion B690 63690

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Defender FreeMotion B690 63690 - фото 1
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 2
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 3
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 4
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 5
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 6
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 7
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 8
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 9
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 10
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 11
Defender FreeMotion B690 63690 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 1
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 2
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 3
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 4
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 5
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 6
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 7
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 8
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 9
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 10
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 11
  • Defender FreeMotion B690 63690 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661273
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
гарнитурный кабель,кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Defender FreeMotion B690 63690

Наушники DEFENDER – это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Эти накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете и обладают складной конструкцией, что делает их удобными для переноски и хранения, особенно в поездках или при ежедневном использовании. DEFENDER предлагает современную беспроводную связь через Bluetooth, что обеспечивает свободу движения и избавляет от путаницы с проводами. Благодаря этому типу подключения вы сможете наслаждаться любимой музыкой, подкастами или аудиокнигами без лишних ограничений. Эти наушники подходят для самых разных ситуаций – от занятий спортом до спокойного домашнего отдыха. Лаконичный дизайн и надежное качество звука делают DEFENDER превосходным аксессуаром для всех ценителей хорошего звучания. Выбирая DEFENDER, вы выбираете комфорт, практичность и современный стиль.

Отзывы о товаре Defender FreeMotion B690 63690




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
гарнитурный кабель,кабель для зарядки
Цвет
черный
Микрофон
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники DEFENDER – это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Эти накладные наушники выполнены в элегантном черном цвете и обладают складной конструкцией, что делает их удобными для переноски и хранения, особенно в поездках или при ежедневном использовании. DEFENDER предлагает современную беспроводную связь через Bluetooth, что обеспечивает свободу движения и избавляет от путаницы с проводами. Благодаря этому типу подключения вы сможете наслаждаться любимой музыкой, подкастами или аудиокнигами без лишних ограничений. Эти наушники подходят для самых разных ситуаций – от занятий спортом до спокойного домашнего отдыха. Лаконичный дизайн и надежное качество звука делают DEFENDER превосходным аксессуаром для всех ценителей хорошего звучания. Выбирая DEFENDER, вы выбираете комфорт, практичность и современный стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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