Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый
Портативная акустика A4TECH — это стильное и компактное устройство, которое обеспечивает качественное звучание и удобство использования. Благодаря мощности в 5 Вт и моно звуку, колонка подойдет для самых различных ситуаций, будь то отдых на природе или домашний досуг. Колонка оснащена встроенным аккумулятором емкостью 1200 мА·ч, который обеспечивает до 6 часов непрерывной работы, что делает ее идеальной для длительных прогулок или поездок. Поддержка Bluetooth версии 5.3 позволяет легко и быстро подключаться к другим устройствам, обеспечивая стабильную передачу звука без проводов. Конструкция отличается высоким качеством изготовления — корпус выполнен из металла и пластика, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и дополнительную прочность. Колонка представлена в нежном розовом цвете, что придаёт ей особую привлекательность и может стать отличным дополнением к любому интерьеру. Диаметр ВЧ-динамика составляет 40 мм, что способствует глубокому и чистому звучанию. Отметим, что при наличии встроенного аккумулятора, колонка не поддерживает AUX вход, но это компенсируется устойчивой работой через Bluetooth. С портативной акустикой A4TECH ваш звук всегда будет на высоте, где бы вы ни находились.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Теги товара: водонепроницаемые
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