Угловая шлифмашина WS8-125S 4935451296 AEG
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659780
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
10.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х10
Вес, кг.
2.67
Описание товара Угловая шлифмашина WS8-125S 4935451296 AEG
Машина углошлифовальная AEG WS8-125S – модель от одного из признанных лидеров в области производства инструментов. УШМ, рассчитанная на использование 125-миллиметровых дисков, порадует вас не только компактными размерами, но и невысокой (1900 г) массой. Устройство обеспечивает частоту вращения, достигающую внушительных 12000 оборотов в минуту. Величина этого показателя свидетельствует о возможности решения задач любой сложности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
12000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
10.2
Страна производитель
Китай
Машина углошлифовальная AEG WS8-125S – модель от одного из признанных лидеров в области производства инструментов. УШМ, рассчитанная на использование 125-миллиметровых дисков, порадует вас не только компактными размерами, но и невысокой (1900 г) массой. Устройство обеспечивает частоту вращения, достигающую внушительных 12000 оборотов в минуту. Величина этого показателя свидетельствует о возможности решения задач любой сложности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифмашина WS8-125S 4935451296 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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