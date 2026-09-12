Угловая шлифмашина WS 22-230 DMS 4935431730 AEG
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифмашина WS 22-230 DMS 4935431730 AEG
Углошлифовальная машина AEG WS 22-230 DMS со скоростью вращения шпинделя 6600 об/мин и мощностью электродвигателя 2200 Вт позволяет выполнять резку и шлифовку металлических заготовок. Этот инструмент, незаменимый в вашей домашней мастерской, работает с отрезными и шлифовальными дисками диаметром 230 мм. Функция блокировки шпинделя позволяет вам быстрее снять одну оснастку и установить другую. Благодаря полукруглому щитку, прикрывающему вращающийся диск, ваши руки защищены от попадания опилок, абразивных частиц отрезного диска. Щиток монтируется на инструмент вручную, без ключей или отверток. Уверенное удержание инструмента во время работы вам гарантирует двухпозиционная дополнительная рукоятка, включенная в комплект с УШМ AEG WS 22-230 DMS. Ее можно установить в наиболее удобном для вас положении. Шлифмашина питается от сети 220 В и подключается к сети при помощи 4-метрового сетевого кабеля.
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