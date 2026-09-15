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BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка

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BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 1
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 2
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 3
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 4
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 5
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 6
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 7
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 8
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 9
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 10
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 11
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Love Yourself
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 1
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 2
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 3
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 4
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 5
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 6
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 7
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 8
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 9
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 10
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 11
  • BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Big Hit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Hit
Barcode
[8809848753213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Love Yourself
Жанр
Диско
Трек-лист
Intro : Singularity, Fake Love, Steve Aoki), 134340, Paradise (Nagwon), Love Maze, Magic Shop, Airplane pt.2, Anpanman, So What, Outro : Tear
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка

"Love Yourself: Tear" - третий студийный альбом сенсационной южнокорейской K-Pop группы BTS, выпущенный первоначально в 2018 году. Лимитированное издание на цветном виниле. 27 мая 2018 года альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, с тиражом 135,000 эквивалентных альбомных единиц (включая 100,000 традиционных альбомных продаж), став высшим достижением для BTS в США, а также первым альбомом стиля K-pop на вершине чарта в США, и первым американским чарттоппером для любого исполнителя из Азии.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Big Hit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Big Hit
Barcode
[8809848753213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Love Yourself
Жанр
Диско
Трек-лист
Intro : Singularity, Fake Love, Steve Aoki), 134340, Paradise (Nagwon), Love Maze, Magic Shop, Airplane pt.2, Anpanman, So What, Outro : Tear
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки
Страна производитель
Республика Корея
Описание
"Love Yourself: Tear" - третий студийный альбом сенсационной южнокорейской K-Pop группы BTS, выпущенный первоначально в 2018 году. Лимитированное издание на цветном виниле. 27 мая 2018 года альбом дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, с тиражом 135,000 эквивалентных альбомных единиц (включая 100,000 традиционных альбомных продаж), став высшим достижением для BTS в США, а также первым альбомом стиля K-pop на вершине чарта в США, и первым американским чарттоппером для любого исполнителя из Азии.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


BTS - Love Yourself (coloured) (8809848753213) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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