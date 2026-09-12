Top.Mail.Ru
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 1
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 2
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 3
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 4
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 5
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 6
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 7
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 8
Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 1
  • Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 2
  • Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 3
  • Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 4
  • Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 5
  • Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 6
  • Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 7
  • Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 8
  • Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657477
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х20х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый.

Благодаря тончайшему корпусу и потрясающему дизайну, Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard будет радовать вас своим современным стилем и функциональностью. Вы можете использовать эту беспроводную клавиатуру везде, благодаря соединению Bluetooth. Можно использовать также в темных помещениях и ночью - благодаря нежной подсветке! Это незаменимый аксессуар для владельцев макбуков с целью замены обычной клавиатуры, а также для айпадов и аймаков.

Отзывы о товаре Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый.




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Благодаря тончайшему корпусу и потрясающему дизайну, Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard будет радовать вас своим современным стилем и функциональностью. Вы можете использовать эту беспроводную клавиатуру везде, благодаря соединению Bluetooth. Можно использовать также в темных помещениях и ночью - благодаря нежной подсветке! Это незаменимый аксессуар для владельцев макбуков с целью замены обычной клавиатуры, а также для айпадов и аймаков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-RU серебристый. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...