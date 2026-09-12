Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A)
Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) оснащены чипом Jieli JL6973D4 и Bluetooth 5.3 для стабильного соединения на расстоянии до 10 метров. 13-мм динамик с Ti-диафрагмой и бионической звуковой полостью обеспечивает потрясающий звук, создавая кинематографические впечатления. Время воспроизведения музыки составляет 5 часов, а время разговора - 2 часа. Срок службы батареи составляет 28 часов, благодаря чему вы никогда не будете беспокоиться о заряде, когда вас нет дома. Емкость батареи составляет 26 mAh для наушников и 350mAh для кейса. Дизайн Bionic Arc гарантирует комфортное использование без боли в ушах и усиливает эффект низких частот, делая звук еще более насыщенным. Алгоритм ENC улавливает голос звонящего и блокирует окружающие шумы, делая звонок кристально чистым. Эти наушники обеспечивают надежное соединение с вашим телефоном, поэтому при игре в игры или прослушивании музыки не возникнет проблем с прерыванием соединения.
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