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Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A)

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Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 1
Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 2
Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 3
Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 4
Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 5
Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 1
  • Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 2
  • Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 3
  • Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 4
  • Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 5
  • Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656601
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Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
81

Описание товара Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A)

Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) оснащены чипом Jieli JL6973D4 и Bluetooth 5.3 для стабильного соединения на расстоянии до 10 метров. 13-мм динамик с Ti-диафрагмой и бионической звуковой полостью обеспечивает потрясающий звук, создавая кинематографические впечатления. Время воспроизведения музыки составляет 5 часов, а время разговора - 2 часа. Срок службы батареи составляет 28 часов, благодаря чему вы никогда не будете беспокоиться о заряде, когда вас нет дома. Емкость батареи составляет 26 mAh для наушников и 350mAh для кейса. Дизайн Bionic Arc гарантирует комфортное использование без боли в ушах и усиливает эффект низких частот, делая звук еще более насыщенным. Алгоритм ENC улавливает голос звонящего и блокирует окружающие шумы, делая звонок кристально чистым. Эти наушники обеспечивают надежное соединение с вашим телефоном, поэтому при игре в игры или прослушивании музыки не возникнет проблем с прерыванием соединения.

Отзывы о товаре Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A)




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Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) оснащены чипом Jieli JL6973D4 и Bluetooth 5.3 для стабильного соединения на расстоянии до 10 метров. 13-мм динамик с Ti-диафрагмой и бионической звуковой полостью обеспечивает потрясающий звук, создавая кинематографические впечатления. Время воспроизведения музыки составляет 5 часов, а время разговора - 2 часа. Срок службы батареи составляет 28 часов, благодаря чему вы никогда не будете беспокоиться о заряде, когда вас нет дома. Емкость батареи составляет 26 mAh для наушников и 350mAh для кейса. Дизайн Bionic Arc гарантирует комфортное использование без боли в ушах и усиливает эффект низких частот, делая звук еще более насыщенным. Алгоритм ENC улавливает голос звонящего и блокирует окружающие шумы, делая звонок кристально чистым. Эти наушники обеспечивают надежное соединение с вашим телефоном, поэтому при игре в игры или прослушивании музыки не возникнет проблем с прерыванием соединения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники QCY AilyBuds Lite White (BH23QT29A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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