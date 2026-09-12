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Блендер PHILIPS HR2291/41 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер PHILIPS HR2291/41

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Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 1
Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 2
Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 3
Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 4
Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 5
Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 6
Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 7
Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 8
Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 1
  • Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 2
  • Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 3
  • Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 4
  • Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 5
  • Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 6
  • Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 7
  • Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 8
  • Блендер PHILIPS HR2291/41 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656374
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, кг.
4.2

Описание товара Блендер PHILIPS HR2291/41

Блендер стационарный Philips 3000 Series HR2291/41 в черном пластиковом корпусе оснащен стеклянным кувшином на 1.25 л с прозрачными стенками для контроля за процессом взбивания. Отметки литража помогают точно соблюдать пропорции. В крышке есть отверстие с заглушкой для добавления продуктов во время работы. Philips 3000 Series HR2291/41 оснащен двумя скоростями, импульсным режимом для разбивания комочков в смеси и функцией колки льда. В комплект включены мерный стакан и герметичная дорожная бутылочка. Прорезиненные ножки гасят вибрацию и не дают блендеру скользить по столу во время работы.

Отзывы о товаре Блендер PHILIPS HR2291/41




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендеры
Описание
Блендер стационарный Philips 3000 Series HR2291/41 в черном пластиковом корпусе оснащен стеклянным кувшином на 1.25 л с прозрачными стенками для контроля за процессом взбивания. Отметки литража помогают точно соблюдать пропорции. В крышке есть отверстие с заглушкой для добавления продуктов во время работы. Philips 3000 Series HR2291/41 оснащен двумя скоростями, импульсным режимом для разбивания комочков в смеси и функцией колки льда. В комплект включены мерный стакан и герметичная дорожная бутылочка. Прорезиненные ножки гасят вибрацию и не дают блендеру скользить по столу во время работы.
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