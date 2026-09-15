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Наушники HOCO M34 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники HOCO M34 White

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Наушники HOCO M34 White - фото 4
Наушники HOCO M34 White - фото 5
Наушники HOCO M34 White - фото 6
Наушники HOCO M34 White - фото 7
Наушники HOCO M34 White - фото 8
Наушники HOCO M34 White - фото 9
Наушники HOCO M34 White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники HOCO M34 White - фото 1
  • Наушники HOCO M34 White - фото 2
  • Наушники HOCO M34 White - фото 3
  • Наушники HOCO M34 White - фото 4
  • Наушники HOCO M34 White - фото 5
  • Наушники HOCO M34 White - фото 6
  • Наушники HOCO M34 White - фото 7
  • Наушники HOCO M34 White - фото 8
  • Наушники HOCO M34 White - фото 9
  • Наушники HOCO M34 White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники HOCO M34 White
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Наушники, инструкция
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
120

Описание товара Наушники HOCO M34 White

Проводная гарнитура Hoco M34 – внутриканальные наушники в классическом белом цвете, подходящие для любых сценариев использования, включая разговоры по телефону и мобильный гейминг. Поддержка стандартного диапазона частот 20-20000 Гц, который способно уловить человеческое ухо, позволит наслаждаться глубоким и насыщенным звучанием музыкальных композиций. Проводное подключение способствует стабильно высокому качеству аудиосигнала и полному отсутствию задержек. Легкий пластиковый корпус делает наушники практически неощутимыми в использовании. Проводная гарнитура Hoco M34 укомплектована тремя парами силиконовых вкладышей, чтобы вы могли выбрать для себя идеальный размер, при котором будет достигнута максимально комфортная посадка. За счет закрытого акустического оформления в процессе прослушивания музыки вы не будете слышать звуков окружающего мира, что особенно актуально во время прогулки по оживленной улице. Микрофон на проводе вместе с однокнопочным пультом управления позволит отвечать на входящие звонки в режиме Hands Free.

Отзывы о товаре Наушники HOCO M34 White




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
Наушники, инструкция
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная гарнитура Hoco M34 – внутриканальные наушники в классическом белом цвете, подходящие для любых сценариев использования, включая разговоры по телефону и мобильный гейминг. Поддержка стандартного диапазона частот 20-20000 Гц, который способно уловить человеческое ухо, позволит наслаждаться глубоким и насыщенным звучанием музыкальных композиций. Проводное подключение способствует стабильно высокому качеству аудиосигнала и полному отсутствию задержек. Легкий пластиковый корпус делает наушники практически неощутимыми в использовании. Проводная гарнитура Hoco M34 укомплектована тремя парами силиконовых вкладышей, чтобы вы могли выбрать для себя идеальный размер, при котором будет достигнута максимально комфортная посадка. За счет закрытого акустического оформления в процессе прослушивания музыки вы не будете слышать звуков окружающего мира, что особенно актуально во время прогулки по оживленной улице. Микрофон на проводе вместе с однокнопочным пультом управления позволит отвечать на входящие звонки в режиме Hands Free.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники HOCO M34 White - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 260 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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