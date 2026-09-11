Мышь Crown CMGM-902
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%670 руб. 1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654299
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Crown CMGM-902
Мышь компьютерная игровая CROWN CMGM-902 подойдет для игры правой рукой. Оптический чипсет A825 INSTANT обеспечит уверенный контроль при интенсивной игре. Программное обеспечение позволит сделать полную кастомизацию мышки, начиная от переназначения всех 7 кнопок, записи макросов, заканчивая различными видами подсветки. Гибкий кабель в текстильной оплётке почти не ощущается при игре и увеличивает срок службы мышки. Длина кабеля 200 см позволяет без удлинителей подключить мышь к далеко стоящему системному блоку.
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Мышь компьютерная игровая CROWN CMGM-902 подойдет для игры правой рукой. Оптический чипсет A825 INSTANT обеспечит уверенный контроль при интенсивной игре. Программное обеспечение позволит сделать полную кастомизацию мышки, начиная от переназначения всех 7 кнопок, записи макросов, заканчивая различными видами подсветки. Гибкий кабель в текстильной оплётке почти не ощущается при игре и увеличивает срок службы мышки. Длина кабеля 200 см позволяет без удлинителей подключить мышь к далеко стоящему системному блоку.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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