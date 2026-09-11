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Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019

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Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 1
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 2
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 3
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 4
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 5
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 6
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 7
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 8
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 9
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 10
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 11
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 12
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 13
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 14
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 15
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 16
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 17
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 18
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 19
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 20
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 21
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 22
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 23
Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 7
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 8
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 9
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 10
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 11
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 12
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 13
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 14
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 15
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 16
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 17
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 18
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 19
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 20
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 21
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 22
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 23
  • Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654128
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
850

Описание товара Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019

Клавиатура Acer OKW300 создана для удобной работы с офисными редакторами и интернет-сайтами. Она выполнена в корпусе из прочного пластика и обладает полноразмерной раскладкой с цифровым блоком. Клавиатура оборудована 104 клавишами на основе мембранного механизма, что обеспечивает высокую точность распознавания, плавный ход и низкий уровень шума. Нанесенные символы отличаются стойкостью к стиранию. Особенностью клавиатуры является наличие подсветки клавиш. Acer OKW300 подключается по проводному интерфейсу USB и отличается широкой совместимостью с ПК.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW300 ZL.KBDCC.019




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer OKW300 создана для удобной работы с офисными редакторами и интернет-сайтами. Она выполнена в корпусе из прочного пластика и обладает полноразмерной раскладкой с цифровым блоком. Клавиатура оборудована 104 клавишами на основе мембранного механизма, что обеспечивает высокую точность распознавания, плавный ход и низкий уровень шума. Нанесенные символы отличаются стойкостью к стиранию. Особенностью клавиатуры является наличие подсветки клавиш. Acer OKW300 подключается по проводному интерфейсу USB и отличается широкой совместимостью с ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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