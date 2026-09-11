Флешка VERBATIM 256GB USB 3.2 V3 DRIVE 49168
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка VERBATIM 256GB USB 3.2 V3 DRIVE 49168
USB-накопитель Verbatim 256GB USB 3.2 V3 DRIVE USB-накопитель Store n Go со сверхскоростным интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает передачу и сохранение больших файлов любого типа со скоростью в 10 раз больше, чем у интерфейса USB 2.0. Корпус накопителя USB V3 оборудован механизмом выдвижения и фиксации для защиты USB-разъема. При использовании накопителя разъем выдвигается и фиксируется в нужном положении, а когда работа с устройством завершена, разъем задвигается в закрытое положение. Накопитель удобен и прост в использовании: подключите его к порту USB 3.2 Gen 1 (поддерживается также интерфейс USB 2.0) и скопируйте нужные файлы и папки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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