Монитор Lime 21.5" E215A Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
3000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653712
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Цвет рамки
черный
Особенности
внутренний блок питания
Комплект поставки
монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель HDMI, кабель VGA, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
3000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178 град.
Время отклика
6.5
Разъемы
HDMI, VGA
Стандарт крепления VESA
100x100 мм
Питание
20 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х44х11
Вес, кг.
3.92
Описание товара Монитор Lime 21.5" E215A Black
Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Цвет рамки
черный
Особенности
внутренний блок питания
Комплект поставки
монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель HDMI, кабель VGA, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
3000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178 град.
Время отклика
6.5
Разъемы
HDMI, VGA
Стандарт крепления VESA
100x100 мм
Питание
20 Вт
Страна производитель
Китай
Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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