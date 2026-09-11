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Монитор Lime 21.5" E215A Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Lime 21.5" E215A Black

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Монитор Lime 21.5&quot; E215A Black - фото 1
Монитор Lime 21.5&quot; E215A Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
3000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Lime 21.5&quot; E215A Black - фото 1
  • Монитор Lime 21.5&quot; E215A Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653712
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Характеристики

Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Цвет рамки
черный
Особенности
внутренний блок питания
Комплект поставки
монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель HDMI, кабель VGA, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
3000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178 град.
Время отклика
6.5
Разъемы
HDMI, VGA
Стандарт крепления VESA
100x100 мм
Питание
20 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х44х11
Вес, кг.
3.92

Описание товара Монитор Lime 21.5" E215A Black

Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.



Теги товара: 20-22", с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Lime 21.5" E215A Black




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Характеристики
Бренд
Lime
Тип товара
Монитор
Цвет рамки
черный
Особенности
внутренний блок питания
Комплект поставки
монитор с подставкой, документация, кабель питания, кабель HDMI, кабель VGA, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
21.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
VA
Разрешение матрицы, Мпикс
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
3000:01:00
Частота обновления, Гц
75
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178 град.
Время отклика
6.5
Разъемы
HDMI, VGA
Стандарт крепления VESA
100x100 мм
Питание
20 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора великолепному разрешению, вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация максимально четкие яркие цвета позволят полностью погрузиться мир игры реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра кинотеатре. благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.


Теги товара: 20-22", с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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