Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757
Внутреннее наполнение устройства полностью соответствует эффектной внешности. Разрешающая способность передового сенсора Pixart 3327 настраивается в потрясающе широких пределах — от 200 до целых 12400 DPI. Это позволит добиться максимальной точности позиционирования курсора на любом мониторе не только в играх, но и в других приложениях, в том числе — требовательных к этому параметру редакторах графики и видео. Но все же мышь позиционируется как геймерская, потому максимум внимания ее разработчики уделили именно эффективности работы внутри игрового процесса. Программируемые клавиши с возможностью настройки макросов, кнопка тройного клика и опция моментального разворота подарят обладателям SVEN RX-G990 ощутимое преимущество и приблизят победу в любых играх — в том числе, многопользовательских шутерах. Всего кнопок целых восемь плюс нажимаемое колесо прокрутки, отдельно нужно отметить боковые клавиши навигации, которые пригодятся не только в играх, но и при серфинге в интернете или работе с офисными приложениями. Все настройки мыши можно сохранить прямо во встроенную память устройства и иметь к ним доступ при переходе на другой ПК — макросы останутся с вами, даже если вы возьмете вашу SVEN RX-G990 в гейм-клуб или на игровую вечеринку с друзьями.
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