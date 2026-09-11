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Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757

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Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 1
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 2
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 3
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 4
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 5
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 6
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 7
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 8
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 9
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 10
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 11
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 12
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 13
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 14
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 15
Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 1
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 2
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 3
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 4
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 5
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 6
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 7
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 8
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 9
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 10
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 11
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 12
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 13
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 14
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 15
  • Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 470 руб.  2 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653053
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
83x45x123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
250

Описание товара Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757

Внутреннее наполнение устройства полностью соответствует эффектной внешности. Разрешающая способность передового сенсора Pixart 3327 настраивается в потрясающе широких пределах — от 200 до целых 12400 DPI. Это позволит добиться максимальной точности позиционирования курсора на любом мониторе не только в играх, но и в других приложениях, в том числе — требовательных к этому параметру редакторах графики и видео. Но все же мышь позиционируется как геймерская, потому максимум внимания ее разработчики уделили именно эффективности работы внутри игрового процесса. Программируемые клавиши с возможностью настройки макросов, кнопка тройного клика и опция моментального разворота подарят обладателям SVEN RX-G990 ощутимое преимущество и приблизят победу в любых играх — в том числе, многопользовательских шутерах. Всего кнопок целых восемь плюс нажимаемое колесо прокрутки, отдельно нужно отметить боковые клавиши навигации, которые пригодятся не только в играх, но и при серфинге в интернете или работе с офисными приложениями. Все настройки мыши можно сохранить прямо во встроенную память устройства и иметь к ним доступ при переходе на другой ПК — макросы останутся с вами, даже если вы возьмете вашу SVEN RX-G990 в гейм-клуб или на игровую вечеринку с друзьями.

Отзывы о товаре Мышь SVEN RX-G990 белая (SV-021757




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
83x45x123
Страна производитель
Китай
Описание
Внутреннее наполнение устройства полностью соответствует эффектной внешности. Разрешающая способность передового сенсора Pixart 3327 настраивается в потрясающе широких пределах — от 200 до целых 12400 DPI. Это позволит добиться максимальной точности позиционирования курсора на любом мониторе не только в играх, но и в других приложениях, в том числе — требовательных к этому параметру редакторах графики и видео. Но все же мышь позиционируется как геймерская, потому максимум внимания ее разработчики уделили именно эффективности работы внутри игрового процесса. Программируемые клавиши с возможностью настройки макросов, кнопка тройного клика и опция моментального разворота подарят обладателям SVEN RX-G990 ощутимое преимущество и приблизят победу в любых играх — в том числе, многопользовательских шутерах. Всего кнопок целых восемь плюс нажимаемое колесо прокрутки, отдельно нужно отметить боковые клавиши навигации, которые пригодятся не только в играх, но и при серфинге в интернете или работе с офисными приложениями. Все настройки мыши можно сохранить прямо во встроенную память устройства и иметь к ним доступ при переходе на другой ПК — макросы останутся с вами, даже если вы возьмете вашу SVEN RX-G990 в гейм-клуб или на игровую вечеринку с друзьями.
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Отзывы


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