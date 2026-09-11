Макsим - Трудный Возраст (coloured) (5054197867583) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Макsим - Трудный Возраст (coloured) (5054197867583) виниловая пластинка
Трудный Возраст - ремастированное переиздание дебютного студийного альбома исполнительницы МакSим, изначально выпущенного в 2006 году. Он получил один золотой, один бриллиантовый и пять платиновых статусов в России. Суперхиты Знаешь ли ты и Нежность надолго поселились в чартах и принесли артистке целую охапку наград: Золотой граммофон, Russian Music Awards, МУЗ-ТВ, ZD Awards и Рекордъ. Песню Знаешь ли ты полюбили даже весьма далекие от романтичной поп-музыки люди - футбольные и хоккейные фанаты. Треки Отпускаю, Трудный возраст и Ветром стать тоже захватили хит-парады, а Отпускаю и вовсе стала первой композицией МакSим, возглавившей сводный радиочарт стран СНГ. Релиз представлен на прозрачно-синем виниле и включает плакат. МакSим (ранее - Maxi-M, настоящее имя - Марина Сергеевна Абросимова) - российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома Трудный возраст, который разошёлся тиражом более 1.5 миллиона экземпляров, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. МакSим дважды побеждала в номинации Лучшая исполнительница на церемонии Russian Music Awards канала MTV и Премии Муз-ТВ. 2 февраля 2008 года на ежегодной церемонии вручения наград газеты Московский комсомолец Звуковая дорожка, певица победила в номинации Лучшая исполнительница года. МакSим - обладательница 15 статуэток Золотой граммофон. МакSим - единственная певица, 7 синглов которой последовательно занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ.
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