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Harold Vick - Don't Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Harold Vick - Don't Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка

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Harold Vick - Don&#039;t Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка - фото 1
Harold Vick - Don&#039;t Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка - фото 2
Harold Vick - Don&#039;t Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка - фото 3
Harold Vick - Don&#039;t Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Harold Vick
Альбом (сингл)
Dont Look Back
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harold Vick - Don&#039;t Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка - фото 1
  • Harold Vick - Don&#039;t Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка - фото 2
  • Harold Vick - Don&#039;t Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка - фото 3
  • Harold Vick - Don&#039;t Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652507
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Harold Vick - Don't Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149622711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Harold Vick
Альбом (сингл)
Dont Look Back
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Dont Look Back, Melody For Bu, Senor Zamora, Stop And Cop, Lucille, Prayer
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harold Vick - Don't Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Look Back, Melody For Bu, Senor Zamora, Stop And Cop, Lucille, Prayer



Теги товара: Джаз, Limited Edition

Отзывы о товаре Harold Vick - Don't Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strata-East
Barcode
[5060149622711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Harold Vick
Альбом (сингл)
Dont Look Back
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Dont Look Back, Melody For Bu, Senor Zamora, Stop And Cop, Lucille, Prayer
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Look Back, Melody For Bu, Senor Zamora, Stop And Cop, Lucille, Prayer


Теги товара: Джаз, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Harold Vick - Don't Look Back (Analogue) (5060149622711) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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