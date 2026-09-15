0753088005770, Presley, Elvis, Stereo '57 (Analogue) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
В наличии
Код товара: 652411
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0753088005770, Presley, Elvis, Stereo '57 (Analogue) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Beg Of You (Take 1), Is It So Strange (Take 2), Have I Told You Lately That I Love You (Take 2), It Is No Secret (What God Can Do) (Takes 1.2.3), Blueberry Hill (Take 2), Mean Woman Blues (Take 14), (Therell Be) Peace In The Valley (Take 2.3), Have I Told You Lately That I Love You (Take 6), Blueberry Hill (Take 7), Thats When Your Heartaches Begin (Take 4.5.6), Is It So Strange (Take 7.11), I Beg Of You (Take 6.8), (Therell Be) Peace In The Valley (Take 7), Have I Told You Lately That I Love You (Take 12.13), I Beg Of You (Take 12)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Beg Of You (Take 1), Is It So Strange (Take 2), Have I Told You Lately That I Love You (Take 2), It Is No Secret (What God Can Do) (Takes 1.2.3), Blueberry Hill (Take 2), Mean Woman Blues (Take 14), (Therell Be) Peace In The Valley (Take 2.3), Have I Told You Lately That I Love You (Take 6), Blueberry Hill (Take 7), Thats When Your Heartaches Begin (Take 4.5.6), Is It So Strange (Take 7.11), I Beg Of You (Take 6.8), (Therell Be) Peace In The Valley (Take 7), Have I Told You Lately That I Love You (Take 12.13), I Beg Of You (Take 12)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0753088005770, Presley, Elvis, Stereo '57 (Analogue) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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