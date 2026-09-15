Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Presents Charles Mingus (1LP) – это отличная возможность познакомиться с творчеством одного из величайших джазовых музыкантов всех времен - Чарльза Мингуса. На альбоме Presents Charles Mingus Чарльз Мингус демонстрирует свою виртуозность и гениальность в области композиции и исполнения. Каждая композиция на этом альбоме - это настоящая музыкальная жемчужина, которая заставляет вас погрузиться в самые глубины джазового искусства. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Presents Charles Mingus (1LP) позволит вам насладиться изысканным сочетанием мелодии, импровизации и интенсивности, характерных для творчества Чарльза Мингуса. Уникальное звучание и отличный музыкальный почерк Мингуса сделают этот альбом ценным приобретением для всех ценителей джаза и качественной музыки. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Charles Mingus / Presents Charles Mingus (1LP) и ощутить всю силу и неподражаемость творчества этого великого джазового мастера. Этот альбом станет настоящим сокровищем в вашей коллекции и подарит удовольствие каждому, кто ценит истинное музыкальное искусство.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитShakira - She Wolf (coloured) (0196588845819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDepeche Mode - My Cosmos Is Mine/ Speak To Me (V12) (01965884816...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитVarious Artists - The Muppets: The Green Album (coloured) (00500...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитPrimal Scream - Maximum Rock 'N' Roll: The Singles (019802949931...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDeath In Vegas - Contino Sessions (0198029548914) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Mardi Gras (coloured) (0888072643...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитKaty Perry - 143 (coloured) (0602465897401) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитPulp - This Is Hardcore (0602547866516) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитDusty Springfield - See All Her Faces (0602445251964) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитGreta Van Fleet - Anthem Of The Peaceful Army (0602567949756) ви...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитPop Smoke - Meet The Woo (coloured) (0602465755855) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитGodsmack - The Oracle (0602475871828) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка