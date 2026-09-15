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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Presents Charles Mingus
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652364
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[5060149620199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Presents Charles Mingus
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Folk Forms, No. 1, Original Faubus Fables, What Love, All The Things You Could Be By Now If Sigmund Freuds Wife Was Your Mother
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Presents Charles Mingus (1LP) – это отличная возможность познакомиться с творчеством одного из величайших джазовых музыкантов всех времен - Чарльза Мингуса. На альбоме Presents Charles Mingus Чарльз Мингус демонстрирует свою виртуозность и гениальность в области композиции и исполнения. Каждая композиция на этом альбоме - это настоящая музыкальная жемчужина, которая заставляет вас погрузиться в самые глубины джазового искусства. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Presents Charles Mingus (1LP) позволит вам насладиться изысканным сочетанием мелодии, импровизации и интенсивности, характерных для творчества Чарльза Мингуса. Уникальное звучание и отличный музыкальный почерк Мингуса сделают этот альбом ценным приобретением для всех ценителей джаза и качественной музыки. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Charles Mingus / Presents Charles Mingus (1LP) и ощутить всю силу и неподражаемость творчества этого великого джазового мастера. Этот альбом станет настоящим сокровищем в вашей коллекции и подарит удовольствие каждому, кто ценит истинное музыкальное искусство.

Отзывы о товаре Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[5060149620199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Presents Charles Mingus
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Folk Forms, No. 1, Original Faubus Fables, What Love, All The Things You Could Be By Now If Sigmund Freuds Wife Was Your Mother
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Presents Charles Mingus (1LP) – это отличная возможность познакомиться с творчеством одного из величайших джазовых музыкантов всех времен - Чарльза Мингуса. На альбоме Presents Charles Mingus Чарльз Мингус демонстрирует свою виртуозность и гениальность в области композиции и исполнения. Каждая композиция на этом альбоме - это настоящая музыкальная жемчужина, которая заставляет вас погрузиться в самые глубины джазового искусства. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Presents Charles Mingus (1LP) позволит вам насладиться изысканным сочетанием мелодии, импровизации и интенсивности, характерных для творчества Чарльза Мингуса. Уникальное звучание и отличный музыкальный почерк Мингуса сделают этот альбом ценным приобретением для всех ценителей джаза и качественной музыки. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Charles Mingus / Presents Charles Mingus (1LP) и ощутить всю силу и неподражаемость творчества этого великого джазового мастера. Этот альбом станет настоящим сокровищем в вашей коллекции и подарит удовольствие каждому, кто ценит истинное музыкальное искусство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (5060149620199) виниловая пластинка - стоимость товара 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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