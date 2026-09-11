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Insomnium - Across The Dark (0602448862204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Insomnium - Across The Dark (0602448862204) виниловая пластинка

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Insomnium - Across The Dark (0602448862204) виниловая пластинка - фото 1
Insomnium - Across The Dark (0602448862204) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Insomnium - Across The Dark (0602448862204) виниловая пластинка - фото 1
  • Insomnium - Across The Dark (0602448862204) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652295
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Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Insomnium - Across The Dark (0602448862204) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Insomnium / Across The Dark (Clear, Limited) (1LP). Воплотите свои самые глубокие эмоции в мире мелодичного дэт-метала с альбомом Insomnium Across The Dark на прозрачном виниле. Этот ограниченный выпуск подарит вам невероятное звуковое путешествие, поглощающее и возносящее вас на новые высоты. Insomnium известны своей темной и эмоциональной музыкой, переплетающей мощные гитарные риффы, проникновенные мелодии и глубокие тексты. Across The Dark не является исключением: каждая песня на этом альбоме передает тяжелую атмосферу и интенсивность, погружая в волнующее состояние музыкальной экстаза. Прозрачный винил является визуальным отражением кристальной ясности и прозрачности звука Insomnium. Каждый трек на этой пластинке целиком охватывает слушателя и уносит в мир гипнотических ритмов и музыкальной драматургии. Если вы любите глубокий и эмоциональный металл, альбом Insomnium / Across The Dark - то, что вам нужно. Не упустите возможность купить эту ограниченную прозрачную виниловую пластинку Insomnium / Across The Dark (Clear, Limited) (1LP) и погрузиться в звуковой мир этих мастеров жанра. Оформите свой заказ прямо сейчас и приготовьтесь к уникальному музыкальному путешествию, которе захватит вас с первых нот.

Отзывы о товаре Insomnium - Across The Dark (0602448862204) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Купить виниловую пластинку Insomnium / Across The Dark (Clear, Limited) (1LP). Воплотите свои самые глубокие эмоции в мире мелодичного дэт-метала с альбомом Insomnium Across The Dark на прозрачном виниле. Этот ограниченный выпуск подарит вам невероятное звуковое путешествие, поглощающее и возносящее вас на новые высоты. Insomnium известны своей темной и эмоциональной музыкой, переплетающей мощные гитарные риффы, проникновенные мелодии и глубокие тексты. Across The Dark не является исключением: каждая песня на этом альбоме передает тяжелую атмосферу и интенсивность, погружая в волнующее состояние музыкальной экстаза. Прозрачный винил является визуальным отражением кристальной ясности и прозрачности звука Insomnium. Каждый трек на этой пластинке целиком охватывает слушателя и уносит в мир гипнотических ритмов и музыкальной драматургии. Если вы любите глубокий и эмоциональный металл, альбом Insomnium / Across The Dark - то, что вам нужно. Не упустите возможность купить эту ограниченную прозрачную виниловую пластинку Insomnium / Across The Dark (Clear, Limited) (1LP) и погрузиться в звуковой мир этих мастеров жанра. Оформите свой заказ прямо сейчас и приготовьтесь к уникальному музыкальному путешествию, которе захватит вас с первых нот.
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