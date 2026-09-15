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Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка

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Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка - фото 1
Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shirley Horn
Альбом (сингл)
Softly
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка - фото 1
  • Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652292
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shirley Horn
Альбом (сингл)
Softly
Трек-лист
Youre My Thrill, Dindi, Forget Me, Summer (Estate), Softly, As I Leave You, How Long Has This Been Going Onx, My, How Time Goes By, Since I Fell For You, I Watch You Sleep
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Youre My Thrill, Dindi, Forget Me, Summer (Estate), Softly, As I Leave You, How Long Has This Been Going Onx, My, How Time Goes By, Since I Fell For You, I Watch You Sleep

Отзывы о товаре Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shirley Horn
Альбом (сингл)
Softly
Трек-лист
Youre My Thrill, Dindi, Forget Me, Summer (Estate), Softly, As I Leave You, How Long Has This Been Going Onx, My, How Time Goes By, Since I Fell For You, I Watch You Sleep
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Youre My Thrill, Dindi, Forget Me, Summer (Estate), Softly, As I Leave You, How Long Has This Been Going Onx, My, How Time Goes By, Since I Fell For You, I Watch You Sleep
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shirley Horn - Softly (Analogue) (0632726462147) виниловая пластинка - стоимость товара 11940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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