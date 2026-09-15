Top.Mail.Ru
Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка - фото 3
Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Eddie Harris
Альбом (сингл)
The In Sound
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Eddie Harris
Альбом (сингл)
The In Sound
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Love Theme From The Sandpiper (The Shadow Of Your Smile), Born To Be Blue, Love For Sale, Cryin Blues, S Wonderful, Freedom Jazz Dance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Love Theme From The Sandpiper (The Shadow Of Your Smile), Born To Be Blue, Love For Sale, Cryin Blues, S Wonderful, Freedom Jazz Dance

Отзывы о товаре Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Eddie Harris
Альбом (сингл)
The In Sound
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Love Theme From The Sandpiper (The Shadow Of Your Smile), Born To Be Blue, Love For Sale, Cryin Blues, S Wonderful, Freedom Jazz Dance
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Love Theme From The Sandpiper (The Shadow Of Your Smile), Born To Be Blue, Love For Sale, Cryin Blues, S Wonderful, Freedom Jazz Dance
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Harris - The In Sound (Analogue) (5060149623091) виниловая пластинка - по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...