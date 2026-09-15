Go West - Bangs & Crashes (coloured) (5060516098590) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Go West
Альбом (сингл)
Bangs & Crashes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 652243
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5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis Catalogue
Barcode
[5060516098590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Go West
Альбом (сингл)
Bangs & Crashes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
We Close Our Eyes (The Total Overhang Club Mix), Man In My Mirror, Goodbye Girl, S.O.S. (The Perpendicular Mix), Eye To Eye (The Horizontal Mix), Ball Of Confusion (Live), Call Me (The Indiscriminate Mix), Haunted, Missing Persons (Live), Dont Look Down (The Stratospheric Mix), One Way Street, Innocence (The Desperation Mix)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Go West - Bangs & Crashes (coloured) (5060516098590) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We Close Our Eyes (The Total Overhang Club Mix), Man In My Mirror, Goodbye Girl, S.O.S. (The Perpendicular Mix), Eye To Eye (The Horizontal Mix), Ball Of Confusion (Live), Call Me (The Indiscriminate Mix), Haunted, Missing Persons (Live), Dont Look Down (The Stratospheric Mix), One Way Street, Innocence (The Desperation Mix)
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Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis Catalogue
Barcode
[5060516098590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Go West
Альбом (сингл)
Bangs & Crashes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
We Close Our Eyes (The Total Overhang Club Mix), Man In My Mirror, Goodbye Girl, S.O.S. (The Perpendicular Mix), Eye To Eye (The Horizontal Mix), Ball Of Confusion (Live), Call Me (The Indiscriminate Mix), Haunted, Missing Persons (Live), Dont Look Down (The Stratospheric Mix), One Way Street, Innocence (The Desperation Mix)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We Close Our Eyes (The Total Overhang Club Mix), Man In My Mirror, Goodbye Girl, S.O.S. (The Perpendicular Mix), Eye To Eye (The Horizontal Mix), Ball Of Confusion (Live), Call Me (The Indiscriminate Mix), Haunted, Missing Persons (Live), Dont Look Down (The Stratospheric Mix), One Way Street, Innocence (The Desperation Mix)
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Go West - Bangs & Crashes (coloured) (5060516098590) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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