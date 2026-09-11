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Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка

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Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка - фото 1
Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка - фото 2
Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
Humanicide
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка - фото 1
  • Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка - фото 2
  • Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652185
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361464530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
Humanicide
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Humanicide, Divine Defector, Aggressor, I Came For Blood, Immortal Behated, Alive And Screaming, The Pack, Ghost Of Me, Revelation Song, Of Rats and Men
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Death Angel / Humanicide (2LP) - это отличное решение для всех любителей тяжелой музыки. Альбом Humanicide от группы Death Angel представлен в формате винила, чтобы вы могли полностью погрузиться в мощные звуки и энергию этого альбома. Humanicide - это истинный шедевр трэш-метала, который не оставит равнодушным ни одного поклонника жанра. Сочетая скорость, агрессию и мелодическое мастерство, Death Angel создали альбом, который станет настоящим кладом в вашей коллекции виниловых пластинок. В каждом треке Humanicide проявляется сила и мастерство музыкантов Death Angel. Пульсирующие риффы, беспощадная барабанная ритмика и мощный вокал сотрясут вас до самой глубины души. Каждая песня заставит ваше сердце биться в ритме трэш-метала и заполонит ваше пространство интенсивной энергией. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Death Angel / Humanicide (2LP) и окунуться в мир агрессивного и мощного звука. Добавьте этот альбом к своей коллекции, чтобы ощутить всю силу и величие трэш-метала от группы Death Angel.

Отзывы о товаре Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361464530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
Humanicide
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Humanicide, Divine Defector, Aggressor, I Came For Blood, Immortal Behated, Alive And Screaming, The Pack, Ghost Of Me, Revelation Song, Of Rats and Men
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Death Angel / Humanicide (2LP) - это отличное решение для всех любителей тяжелой музыки. Альбом Humanicide от группы Death Angel представлен в формате винила, чтобы вы могли полностью погрузиться в мощные звуки и энергию этого альбома. Humanicide - это истинный шедевр трэш-метала, который не оставит равнодушным ни одного поклонника жанра. Сочетая скорость, агрессию и мелодическое мастерство, Death Angel создали альбом, который станет настоящим кладом в вашей коллекции виниловых пластинок. В каждом треке Humanicide проявляется сила и мастерство музыкантов Death Angel. Пульсирующие риффы, беспощадная барабанная ритмика и мощный вокал сотрясут вас до самой глубины души. Каждая песня заставит ваше сердце биться в ритме трэш-метала и заполонит ваше пространство интенсивной энергией. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Death Angel / Humanicide (2LP) и окунуться в мир агрессивного и мощного звука. Добавьте этот альбом к своей коллекции, чтобы ощутить всю силу и величие трэш-метала от группы Death Angel.
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