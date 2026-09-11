Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Death Angel - Humanicide (coloured) (0727361464530) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Death Angel / Humanicide (2LP) - это отличное решение для всех любителей тяжелой музыки. Альбом Humanicide от группы Death Angel представлен в формате винила, чтобы вы могли полностью погрузиться в мощные звуки и энергию этого альбома. Humanicide - это истинный шедевр трэш-метала, который не оставит равнодушным ни одного поклонника жанра. Сочетая скорость, агрессию и мелодическое мастерство, Death Angel создали альбом, который станет настоящим кладом в вашей коллекции виниловых пластинок. В каждом треке Humanicide проявляется сила и мастерство музыкантов Death Angel. Пульсирующие риффы, беспощадная барабанная ритмика и мощный вокал сотрясут вас до самой глубины души. Каждая песня заставит ваше сердце биться в ритме трэш-метала и заполонит ваше пространство интенсивной энергией. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Death Angel / Humanicide (2LP) и окунуться в мир агрессивного и мощного звука. Добавьте этот альбом к своей коллекции, чтобы ощутить всю силу и величие трэш-метала от группы Death Angel.
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