Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка
"Detroit Stories" - студийный альбом 2021 года рок-исполнителя Элиса Купера и его группы. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Элис Купер - американский рок-певец и автор песен. Купер был одним из первых шок-рокеров и стал королём этого жанра, своей новаторской деятельностью радикально расширив рамки представлений о сценических возможностях рок-артиста. Первый состав группы Alice Cooper - Фурнье (вокал, губная гармоника), Глен Бакстон (соло-гитара), Майкл Брюс (ритм-гитара), Дэнис Данавэй (бас-гитара) и Нил Смит (ударные) - ворвался в рок в 1971 году с хитом I'm Eighteen, за которым в 1972 году последовали добравшийся до верхних позиций в хит-парадах сингл School’s Out и хит-альбом Billion Dollar Babies (1973), ознаменовавший пик коммерческой популярности группы. Начав с детройтского гаражного рока и глэм-рока, Элис экспериментировал с различными музыкальными стилями: концептуальный рок, арт-рок, хард-рок, поп-рок, экспериментальный рок, индастриал, принимал непосредственное участие в формировании звучания и облика хэви-метал. Купер стал одним из первых музыкантов, которые добавили к рок-н-роллу элементы ужаса, а также своим актёрским мастерством и новаторскими сценическими находками он оказал заметное влияние на развитие жанра. Rolling Stone Album Guide назвал Элиса "самым любимым хеви-метал-артистом во всём мире". Сольная карьера Элиса Купера, начавшаяся в 1975 году с концептуального альбома Welcome to My Nightmare, успешно продолжается по сей день: в 2017 году он выпустил свой двадцатый сольный альбом "Paranormal". Помимо музыкальной деятельности Купер известен как актёр, игрок в гольф, владелец ресторана и, начиная с 2004 года, ведущий собственной радиопередачи "Nights with Alice Cooper".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLeonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBoney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитGeorge Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) винило...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитMichael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в Сплит0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитPantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитDoors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Alice Cooper - Detroit Stories (4029759154006) виниловая пластинка