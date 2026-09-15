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Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка

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Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка - фото 1
Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка - фото 2
Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Beth Hart You Still Got Me
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка - фото 1
  • Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка - фото 2
  • Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692657
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Beth Hart You Still Got Me
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Savior With A Razor (feat. Slash), Suga N My Bowl (feat. Eric Gales), Never Underestimate A Gal, Drunk On Valentine, Wanna Be Big Bad Johnny Cash, Wonderful World, Little Heartbreak Girl, Dont Call The Police, You Still Got Me, Pimp Like That, Machine Gun Vibrato
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Savior With A Razor (feat. Slash), Suga N My Bowl (feat. Eric Gales), Never Underestimate A Gal, Drunk On Valentine, Wanna Be Big Bad Johnny Cash, Wonderful World, Little Heartbreak Girl, Dont Call The Police, You Still Got Me, Pimp Like That, Machine Gun Vibrato



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Beth Hart You Still Got Me
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Savior With A Razor (feat. Slash), Suga N My Bowl (feat. Eric Gales), Never Underestimate A Gal, Drunk On Valentine, Wanna Be Big Bad Johnny Cash, Wonderful World, Little Heartbreak Girl, Dont Call The Police, You Still Got Me, Pimp Like That, Machine Gun Vibrato
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Savior With A Razor (feat. Slash), Suga N My Bowl (feat. Eric Gales), Never Underestimate A Gal, Drunk On Valentine, Wanna Be Big Bad Johnny Cash, Wonderful World, Little Heartbreak Girl, Dont Call The Police, You Still Got Me, Pimp Like That, Machine Gun Vibrato


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Hart Beth - You Still Got Me (Red) (8712725746898) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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