Top.Mail.Ru
Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 2
Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 3
Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 4
Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 5
Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Parisian Thoroughfare
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 4
  • Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 5
  • Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3700409813726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Parisian Thoroughfare
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Salt Peanuts, Parisian Thoroughfare, Stardust, 52nd Street Theme, At This Time, Formidable, Two-Bass Hit, Salt Peanuts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Donald Byrd / Parisian Thoroughfare (1LP) - это уникальная возможность добавить в свою коллекцию невероятную музыкальную жемчужину. Альбом Parisian Thoroughfare приглашает вас на захватывающее музыкальное путешествие с талантливым трубачом Дональдом Бёрдом. Здесь звучат прекрасные джазовые композиции, воплощенные с мастерством и страстью, которые не оставят равнодушными ни одного любителя музыки. Звуковое качество этой виниловой пластинки безупречно передает всю глубину и эмоциональность музыки Дональда Бёрда. Вы почувствуете каждую ноту, каждый аккорд и погрузитесь в атмосферу настоящего джазового исполнения. Если вы хотите купить виниловую пластинку Donald Byrd / Parisian Thoroughfare (1LP), не упустите эту возможность. Эта запись станет отличным дополнением к вашей коллекции и позволит вам насладиться замечательной музыкой, созданной одним из величайших джазовых музыкантов.

Отзывы о товаре Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3700409813726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Parisian Thoroughfare
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Salt Peanuts, Parisian Thoroughfare, Stardust, 52nd Street Theme, At This Time, Formidable, Two-Bass Hit, Salt Peanuts
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Donald Byrd / Parisian Thoroughfare (1LP) - это уникальная возможность добавить в свою коллекцию невероятную музыкальную жемчужину. Альбом Parisian Thoroughfare приглашает вас на захватывающее музыкальное путешествие с талантливым трубачом Дональдом Бёрдом. Здесь звучат прекрасные джазовые композиции, воплощенные с мастерством и страстью, которые не оставят равнодушными ни одного любителя музыки. Звуковое качество этой виниловой пластинки безупречно передает всю глубину и эмоциональность музыки Дональда Бёрда. Вы почувствуете каждую ноту, каждый аккорд и погрузитесь в атмосферу настоящего джазового исполнения. Если вы хотите купить виниловую пластинку Donald Byrd / Parisian Thoroughfare (1LP), не упустите эту возможность. Эта запись станет отличным дополнением к вашей коллекции и позволит вам насладиться замечательной музыкой, созданной одним из величайших джазовых музыкантов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - Parisian Thoroughfare (Analogue) (3700409813726) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...