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Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA

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Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 1
Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 2
Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 3
Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 4
Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 5
Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 6
Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 7
Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 8
Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 9
Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 1
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 2
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 3
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 4
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 5
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 6
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 7
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 8
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 9
  • Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651463
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Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, г.
700

Описание товара Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA

Наушники HyperX — это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание высокого качества звука и комфорта. Эти накладные наушники оснащены проводным подключением и поддерживают разъёмы jack 3.5 мм и USB, что обеспечивает универсальную совместимость с различными устройствами. С длиной кабеля 1,2 метра, они предоставляют достаточно свободы действий, не ограничивая движения. Наушники выполнены в стильном черном цвете, который подчеркнёт ваш безупречный вкус и станет отличным дополнением к любому образу. Одной из ключевых особенностей этих наушников является система активного шумоподавления, которая позволит вам полностью погрузиться в мир музыки или сосредоточиться на работе, нейтрализуя посторонние звуки окружающей среды. Бренд HyperX известен своим вниманием к деталям и качеству своих продуктов, что обеспечивает долговечность и надёжность наушников. Эти наушники станут отличным выбором как для прослушивания музыки, так и для работы или учебы, предлагая высококлассное звучание и комфортность использования.

Отзывы о товаре Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA




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Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники HyperX — это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание высокого качества звука и комфорта. Эти накладные наушники оснащены проводным подключением и поддерживают разъёмы jack 3.5 мм и USB, что обеспечивает универсальную совместимость с различными устройствами. С длиной кабеля 1,2 метра, они предоставляют достаточно свободы действий, не ограничивая движения. Наушники выполнены в стильном черном цвете, который подчеркнёт ваш безупречный вкус и станет отличным дополнением к любому образу. Одной из ключевых особенностей этих наушников является система активного шумоподавления, которая позволит вам полностью погрузиться в мир музыки или сосредоточиться на работе, нейтрализуя посторонние звуки окружающей среды. Бренд HyperX известен своим вниманием к деталям и качеству своих продуктов, что обеспечивает долговечность и надёжность наушников. Эти наушники станут отличным выбором как для прослушивания музыки, так и для работы или учебы, предлагая высококлассное звучание и комфортность использования.
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Доставка
Отзывы


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