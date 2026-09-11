Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники HyperX Cloud III Black 727A8AA
Наушники HyperX — это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание высокого качества звука и комфорта. Эти накладные наушники оснащены проводным подключением и поддерживают разъёмы jack 3.5 мм и USB, что обеспечивает универсальную совместимость с различными устройствами. С длиной кабеля 1,2 метра, они предоставляют достаточно свободы действий, не ограничивая движения. Наушники выполнены в стильном черном цвете, который подчеркнёт ваш безупречный вкус и станет отличным дополнением к любому образу. Одной из ключевых особенностей этих наушников является система активного шумоподавления, которая позволит вам полностью погрузиться в мир музыки или сосредоточиться на работе, нейтрализуя посторонние звуки окружающей среды. Бренд HyperX известен своим вниманием к деталям и качеству своих продуктов, что обеспечивает долговечность и надёжность наушников. Эти наушники станут отличным выбором как для прослушивания музыки, так и для работы или учебы, предлагая высококлассное звучание и комфортность использования.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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