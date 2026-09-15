Top.Mail.Ru
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 1
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 2
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 3
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 4
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 5
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 6
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 7
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 8
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 9
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 10
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 11
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 12
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 13
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 14
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 15
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 16
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 17
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 18
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 19
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 20
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 21
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 22
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 23
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 24
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 25
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 26
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 27
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
металл/пластик
Максимальная мощность, Вт
20
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 1
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 2
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 3
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 4
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 5
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 6
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 7
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 8
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 9
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 10
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 11
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 12
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 13
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 14
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 15
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 16
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 17
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 18
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 19
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 20
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 21
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 22
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 23
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 24
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 25
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 26
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 27
  • Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651288
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820)
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
29.2
Дополнительно
емкость аккумулятора 2400 мАч, подсветка
Назначение
бытовое
Ширина, см
16
Комплектация
аудиосистема, кабель USB Type-C, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
металл/пластик
Импеданс
4 Ом
Максимальная мощность, Вт
20
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
AUX, USB Type-C, USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х8х7
Вес, кг.
1.44

Описание товара Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820)

Мощная портативная акустическая Bluetooth система с LED подсветкой, встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Bluetooth 5.0

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
29.2
Дополнительно
емкость аккумулятора 2400 мАч, подсветка
Назначение
бытовое
Ширина, см
16
Комплектация
аудиосистема, кабель USB Type-C, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
металл/пластик
Импеданс
4 Ом
Максимальная мощность, Вт
20
Количество полос
1
Развернуть
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
AUX, USB Type-C, USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная портативная акустическая Bluetooth система с LED подсветкой, встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Bluetooth 5.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) – стоимость товара 1410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...