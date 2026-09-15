Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
металл/пластик
Максимальная мощность, Вт
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 651288
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
29.2
Дополнительно
емкость аккумулятора 2400 мАч, подсветка
Назначение
бытовое
Ширина, см
16
Комплектация
аудиосистема, кабель USB Type-C, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
металл/пластик
Импеданс
4 Ом
Максимальная мощность, Вт
20
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
AUX, USB Type-C, USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х8х7
Вес, кг.
1.44
Описание товара Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820)
Мощная портативная акустическая Bluetooth система с LED подсветкой, встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Bluetooth 5.0
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
29.2
Дополнительно
емкость аккумулятора 2400 мАч, подсветка
Назначение
бытовое
Ширина, см
16
Комплектация
аудиосистема, кабель USB Type-C, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
металл/пластик
Импеданс
4 Ом
Максимальная мощность, Вт
20
Количество полос
1
Развернуть
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
AUX, USB Type-C, USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Мощная портативная акустическая Bluetooth система с LED подсветкой, встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Bluetooth 5.0
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Портативная акустика Defender BLACK BOOMER 20 (65820) – стоимость товара 1410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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