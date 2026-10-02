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Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA)

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Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 1
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 2
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 3
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 4
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 5
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 6
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 7
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 8
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 9
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 10
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 11
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 12
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 13
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 14
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 15
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 16
Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649946
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Размеры в упаковке, см
90х70х60
Вес, кг.
4

Описание товара Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA)

Xiaomi Dreame Robot Vacuum F9 Pro объединяет в себе мощность всасывания в 2 500 Па, функцию влажной уборки и компактные размеры. Литиевая батарея емкостью 5200 мАч позволяет осуществлять уборку в течение 150 минут. Высота корпуса робота-пылесоса Dreame Robot Vacuum F9 Pro составляет всего 8 см, что является его существенным преимуществом. Такая высота позволяет пылесосу пробираться под шкафы, диваны и другую мебель и производить там качественную уборку. Мощность всасывания 2500 Pa позволяет устранить аллергены и пыль на полу, коврах и других поверхностях. В пылесос интегрировано 15 датчиков, которые позволяют сделать управление устройством более точным, а уборку более качественной.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Описание
Xiaomi Dreame Robot Vacuum F9 Pro объединяет в себе мощность всасывания в 2 500 Па, функцию влажной уборки и компактные размеры. Литиевая батарея емкостью 5200 мАч позволяет осуществлять уборку в течение 150 минут. Высота корпуса робота-пылесоса Dreame Robot Vacuum F9 Pro составляет всего 8 см, что является его существенным преимуществом. Такая высота позволяет пылесосу пробираться под шкафы, диваны и другую мебель и производить там качественную уборку. Мощность всасывания 2500 Pa позволяет устранить аллергены и пыль на полу, коврах и других поверхностях. В пылесос интегрировано 15 датчиков, которые позволяют сделать управление устройством более точным, а уборку более качественной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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