Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA)
Xiaomi Dreame Robot Vacuum F9 Pro объединяет в себе мощность всасывания в 2 500 Па, функцию влажной уборки и компактные размеры. Литиевая батарея емкостью 5200 мАч позволяет осуществлять уборку в течение 150 минут. Высота корпуса робота-пылесоса Dreame Robot Vacuum F9 Pro составляет всего 8 см, что является его существенным преимуществом. Такая высота позволяет пылесосу пробираться под шкафы, диваны и другую мебель и производить там качественную уборку. Мощность всасывания 2500 Pa позволяет устранить аллергены и пыль на полу, коврах и других поверхностях. В пылесос интегрировано 15 датчиков, которые позволяют сделать управление устройством более точным, а уборку более качественной.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (R...
-
В наличииЦена 19 990 руб.4998 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Robot Vacuum F21 Plus RU White
-
В наличииЦена 33 570 руб. 38 990 руб.8393 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10 Plus White
-
В наличииЦена 44 990 руб.11248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE RU (RLL53SE) Whit...
-
В наличииЦена 48 990 руб.12248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame L40 Ultra VE (RTD33TE) Black
-
В наличииЦена 48 990 руб.12248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Robot Vacuum L50 Ultra CE (RLL53SE) Black
-
В наличииЦена 69 950 руб.17488 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum P50 Pro Ultra (RLP53HE...
-
В наличииЦена 85 620 руб.21405 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)
-
В наличииЦена 88 990 руб. 99 990 руб.22248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) B...
-
В наличииЦена 94 830 руб.23708 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Compl...
-
В наличииЦена 101 130 руб.25283 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete (RLV72LE-1...
-
В наличииЦена 104 990 руб.26248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame X60 Ultra Complete (RLX87DE) Black
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с влажной уборкой, с Алисой, моющий со станцией самоочистки, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, для сухой уборки, белые
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame F9 Pro White (RLF22GA)