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Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5)

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Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 1
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 2
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 3
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 4
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 5
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 6
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 7
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 8
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 9
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 10
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 11
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 12
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 13
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 14
Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
нет
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 3
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 4
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 5
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 6
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 7
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 8
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 9
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 10
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 11
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 12
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 13
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 14
  • Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649643
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5)
7 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
нет
Комплектация
Роутер, краткое руководство по установке, адаптер питания, пластиковое крепление, гигабитный сетевой кабель, принадлежности для монтажа.
Габариты, мм
242x71x180мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
900

Описание товара Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5)

? Два диапазона Wi-Fi — до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 2402 Мбит/с на 5 ГГц. ? Умные антенны — автоматически изменяют направление в зависимости от местоположения подключённых устройств. ? Сверхнизкая задержка — мгновенный отклик в онлайн?играх и отсутствие подвисаний при общении по видео. ? Система безопасности HomeShield — защитит сеть даже от новейших киберугроз. ? Технология EasyMesh — позволит создать единую Mesh?сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию. ? Простая установка — клейкое основание 3M и пластиковое крепление позволят без труда разместить устройство на стене.

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
нет
Комплектация
Роутер, краткое руководство по установке, адаптер питания, пластиковое крепление, гигабитный сетевой кабель, принадлежности для монтажа.
Габариты, мм
242x71x180мм
Страна производитель
Китай
Описание
? Два диапазона Wi-Fi — до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 2402 Мбит/с на 5 ГГц. ? Умные антенны — автоматически изменяют направление в зависимости от местоположения подключённых устройств. ? Сверхнизкая задержка — мгновенный отклик в онлайн?играх и отсутствие подвисаний при общении по видео. ? Система безопасности HomeShield — защитит сеть даже от новейших киберугроз. ? Технология EasyMesh — позволит создать единую Mesh?сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию. ? Простая установка — клейкое основание 3M и пластиковое крепление позволят без труда разместить устройство на стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор TP-Link AX3000 (Archer Air R5) - этот товар вы можете купить по цене 7350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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