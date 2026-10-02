Коммутатор ORIGO (OS2228P/370W/A1A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO (OS2228P/370W/A1A)
Коммутатор OS2228P/370W рекомендован для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, розничной торговле, бюджетных организациях и учебных заведениях, которым требуется надежное и простое в эксплуатации гигабитное решение для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования. Порты 1 – 24 поддерживают стандарты IEEE 802.3аf/at PoE с возможностью подачи питания до 30 Вт на порт при общем PoE-бюджете 370 Вт. Режимы VLAN и CCTV позволяют изолировать трафик PoE-портов и увеличить дальность передачи данных и питания до 250 м. Встроенная защита от статического электричества обеспечивает устойчивость PoE-портов к наведенному напряжению и снижает вероятность выхода из строя коммутатора и подключенного к нему оборудования при грозовых разрядах. Конструктивно коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе с возможностью установки в 19” стойку. Набор для крепления в стойку входит в комплект поставки.
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