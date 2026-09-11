Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1900-8HP-EU0103F
Коммутатор Zyxel GS1900-8HP поможет настроить корпоративную локальную сеть или расширить текущую систему на 8 устройств. Все 8 портов гарантируют стабильную передачу данных со скоростью 100-1000 Мбит/сек. Благодаря поддержке PoE через данный прибор вы сможете запитать IP-камеры, телефоны и прочее сетевое оборудование. Это упростит монтаж и избавит от лишних проводов. Компактный прибор Zyxel GS1900-8HP можно поставить на стол или закрепить на стене. Коммутатор дополнен набором защиты порта, от шторма и DoS, фильтрацией пакетов по MAC. Через Web-интерфейс и технологии ZON, SNMP вы можете управлять настройками, использовать функции ограничения скорости, управления потоком и зеркалирования.
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