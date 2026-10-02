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Паровая швабра Kitfort КТ-1055 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра Kitfort КТ-1055

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Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 7
Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 8
Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 7
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 8
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648109
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Размеры в упаковке, см
50х25х20
Вес, кг.
2.8

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1055

КТ-1055 имеет большой угол наклона при уборке, благодаря чему легко убирает пространство под мебелью. Напольная щётка закреплена на шаровом шарнире с наклоном в 2 плоскостях.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1055




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Описание
КТ-1055 имеет большой угол наклона при уборке, благодаря чему легко убирает пространство под мебелью. Напольная щётка закреплена на шаровом шарнире с наклоном в 2 плоскостях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра Kitfort КТ-1055 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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