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Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 1
Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 2
Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 3
Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 4
Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 5
Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 6
Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 7
Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 2
  • Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 3
  • Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 4
  • Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 5
  • Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 6
  • Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 7
  • Виниловая пластинка Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647444
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) виниловая пластинка

Переиздание на виниле сборника лучших хитов американской рок-группы The Cars.. «Greatest Hits» — первый сборник лучших хитов американской рок-группы The Cars, выпущенный в октябре 1985 года на лейбле Elektra Records. Ранее не издававшиеся песня «Tonight She Comes» и ремикс «I’m Not the One» были выпущены в качестве синглов в поддержку альбома. Альбом имел коммерческий успех и в 2001 году после тиража 6 млн экземпляров из проданных копий, Greatest Hits получил платиновый сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Отзывы о товаре Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на виниле сборника лучших хитов американской рок-группы The Cars.. «Greatest Hits» — первый сборник лучших хитов американской рок-группы The Cars, выпущенный в октябре 1985 года на лейбле Elektra Records. Ранее не издававшиеся песня «Tonight She Comes» и ремикс «I’m Not the One» были выпущены в качестве синглов в поддержку альбома. Альбом имел коммерческий успех и в 2001 году после тиража 6 млн экземпляров из проданных копий, Greatest Hits получил платиновый сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cars, The, Greatest Hits (0603497829675) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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