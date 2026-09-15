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Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка

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Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 1
Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 2
Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 3
Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 4
Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 5
Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
The Snow Goose
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 1
  • Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 2
  • Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 3
  • Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 4
  • Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 5
  • Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445682942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
The Snow Goose
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Great Marsh, Rhayader, Rhayader Goes To Town, Sanctuary, Fritha, The Snow Goose, Friendship, Migration, Rhayader Alone, Flight Of The Snow Goose, Preparation, Dunkirk, Epitaph, Fritha Alone, La Princesse Perdue, The Great Marsh
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка

The Snow Goose является третьим студийным группы Camel. оригинальная пластинка вышла в 1975 году. Все композиции этого альбома были вдохновлены творчеством американского писателя Пола Гэллико. Юбилейное издание, приуроченное к 90-летию лейбла Decca. Camel - британская группа, исполняющая музыку в жанре арт-рок и прогрессивный рок. Группа начала свою деятельность в 1971 году. Отличается она своим уникальным звучаниям, в композициях группы преобладающими элементами являются музыкальные инструменты, они доминируют над голосом. Группа и сегодня продолжает заниматься творческой деятельностью.

Отзывы о товаре Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445682942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
The Snow Goose
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Great Marsh, Rhayader, Rhayader Goes To Town, Sanctuary, Fritha, The Snow Goose, Friendship, Migration, Rhayader Alone, Flight Of The Snow Goose, Preparation, Dunkirk, Epitaph, Fritha Alone, La Princesse Perdue, The Great Marsh
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Snow Goose является третьим студийным группы Camel. оригинальная пластинка вышла в 1975 году. Все композиции этого альбома были вдохновлены творчеством американского писателя Пола Гэллико. Юбилейное издание, приуроченное к 90-летию лейбла Decca. Camel - британская группа, исполняющая музыку в жанре арт-рок и прогрессивный рок. Группа начала свою деятельность в 1971 году. Отличается она своим уникальным звучаниям, в композициях группы преобладающими элементами являются музыкальные инструменты, они доминируют над голосом. Группа и сегодня продолжает заниматься творческой деятельностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Camel - The Snow Goose (0602445682942) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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