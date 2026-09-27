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Eros Ramazzotti - Alas Y Raices (coloured) (0194399054413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eros Ramazzotti - Alas Y Raices (coloured) (0194399054413) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Ramazzotti, Eros, Alas Y Raices (coloured) (0194399054413)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647169
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eros Ramazzotti - Alas Y Raices (coloured) (0194399054413) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - Alas Y Raices (coloured) (0194399054413) виниловая пластинка

Испанская версия альбома Alas Y Raices на двойном цветном виниле.. Кампания EROS21 продолжится 21 января выпуском альбомов Calma Apparente и Ali e Radici на цветном виниле. Это два альбома, вышедшие в нулевые, породили ряд хитов и завоевали признание по всему миру, продолжив укреплять славу Рамазотти как невероятно успешного современного исполнителя. Как и в случае с предыдущими релизами кампании, альбомы были заново отремастированы и теперь звучат как никогда прежде!. Ali e Radici - одиннадцатый альбом Рамазотти. Он был выпущен в 2009 году на итальянском и испанском языках и сразу же завоевал всемирный успех. Спустя двадцать пять лет после своего дебютного релиза, Эрос спродюсировал зрелый альбом, написанный вместе с его бессменными соавторами Аделио Коглиати и Клаудио Гуидетти. Альбом поднялся в мировых чартах и имел огромный коммерческий успех благодаря песне Parla Con Me, которая стала самым большим хитом с пластинки.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Испанская версия альбома Alas Y Raices на двойном цветном виниле.. Кампания EROS21 продолжится 21 января выпуском альбомов Calma Apparente и Ali e Radici на цветном виниле. Это два альбома, вышедшие в нулевые, породили ряд хитов и завоевали признание по всему миру, продолжив укреплять славу Рамазотти как невероятно успешного современного исполнителя. Как и в случае с предыдущими релизами кампании, альбомы были заново отремастированы и теперь звучат как никогда прежде!. Ali e Radici - одиннадцатый альбом Рамазотти. Он был выпущен в 2009 году на итальянском и испанском языках и сразу же завоевал всемирный успех. Спустя двадцать пять лет после своего дебютного релиза, Эрос спродюсировал зрелый альбом, написанный вместе с его бессменными соавторами Аделио Коглиати и Клаудио Гуидетти. Альбом поднялся в мировых чартах и имел огромный коммерческий успех благодаря песне Parla Con Me, которая стала самым большим хитом с пластинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eros Ramazzotti - Alas Y Raices (coloured) (0194399054413) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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