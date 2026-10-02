Miley Cyrus - Bangerz (coloured) (0196588219313) виниловая пластинка
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Описание товара Miley Cyrus - Bangerz (coloured) (0196588219313) виниловая пластинка
Юбилейное издание дебютного альбома Майли Сайрус Bangerz 2013 года. Цветной винил c бонусным треком, гейтфолд.. С песней «Bangerz» Майли Сайрус оставила позади свой хороший образ Ханны Монтаны, произведя настоящий фурор десять лет назад. Теперь альбом впервые выпускается на виниле за пределами США в формате «10th Anniversary Edition». С новым лейблом, новыми продюсерами, новым звуком и совершенно новым внешним видом, тогдашняя 20-летняя исполнительница представила себя молодой артисткой, к которой следует относиться серьезно. От довольно поверхностного кантри-попа ее альтер-эго с канала Дисней к современному звучанию с влиянием хип-хопа и RnB. Сегодня «Bangerz» — это современная классика, проданная миллионами копий по всему миру и сделавшая Майли Сайрус одной из величайших артисток своего поколения. Список гостей альбома сегодня выглядит столь же впечатляющим, как и десять лет назад, и включает в себя, среди прочих, Бритни Спирс, Nelly и Ludacris. Новое «10th Anniversary» издание также включает бонус-трек «23», в котором Майли участвует с Wiz Khalifa и Juicy J. Bangerz (10th Anniversary Edition) доступен на черном виниле и виниле из морского стекла и включает в себя новый постер и упаковку, ранее не издававшиеся фотографии и бонус-трек 23.
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