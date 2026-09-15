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Taj Mahal - Taj Mahal (8718469536306) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Taj Mahal - Taj Mahal (8718469536306) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 1
Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 2
Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 3
Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 4
Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 1
  • Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 2
  • Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 3
  • Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 4
  • Виниловая пластинка Mahal, Taj, Taj Mahal (8718469536306) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Taj Mahal - Taj Mahal (8718469536306) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taj Mahal - Taj Mahal (8718469536306) виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом виниле дебютного альбома Тадж Махала, вышедшего в 1968 году. Американский певец и музыкант Taj Mahal (настоящее имя Генри Сен-Клер Фредерикс) входит в число выдающихся исполнителей блюза. Музыкант виртуозно играет на гитаре, банджо и губной гармошке. Сценический псевдоним артист выбрал в 1959 году на волне интереса к деятельности Ганди. В 1964 году блюзмен переехал в Калифорнию, где вместе с Рай Кудером создал знаменитую группу Rising Sons. Артист не только сыграл важную роль в возрождении и сохранении традиционного акустического блюза, но и расширил границы жанра, использовав мотивы разных музыкальных культур. Taj Mahal является обладателем двух премий Грэмми в категории Лучший альбом современного блюза за Senor Blues (1997) и Shoutin in Key (2000).

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на 180-граммовом виниле дебютного альбома Тадж Махала, вышедшего в 1968 году. Американский певец и музыкант Taj Mahal (настоящее имя Генри Сен-Клер Фредерикс) входит в число выдающихся исполнителей блюза. Музыкант виртуозно играет на гитаре, банджо и губной гармошке. Сценический псевдоним артист выбрал в 1959 году на волне интереса к деятельности Ганди. В 1964 году блюзмен переехал в Калифорнию, где вместе с Рай Кудером создал знаменитую группу Rising Sons. Артист не только сыграл важную роль в возрождении и сохранении традиционного акустического блюза, но и расширил границы жанра, использовав мотивы разных музыкальных культур. Taj Mahal является обладателем двух премий Грэмми в категории Лучший альбом современного блюза за Senor Blues (1997) и Shoutin in Key (2000).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taj Mahal - Taj Mahal (8718469536306) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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