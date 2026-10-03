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Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw

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Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото 1
Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
длч MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
2000
  • Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото 1
  • Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 780 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
9 780 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
длч MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х9
Вес, г.
800

Описание товара Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw

Картридж CANON 069 Y желтый.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
длч MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж CANON 069 Y желтый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Canon 069Y 5091C002 желтый (2000стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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