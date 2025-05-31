Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645456
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х18
Вес, кг.
1.76
Описание товара Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU)
Электрочайник Xiaomi Electric Glass Kettle быстро нагревает воду объемом до 1.7 л. Скрытый дисковый ТЭН упрощает очистку дна и стенок от накипи. Стеклянная емкость позволяет наблюдать красную и синюю подсветку во время работы чайника. Свободное вращение на подставке и блокировка включения без воды делают эксплуатацию максимально комфортной.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрочайник Xiaomi Electric Glass Kettle быстро нагревает воду объемом до 1.7 л. Скрытый дисковый ТЭН упрощает очистку дна и стенок от накипи. Стеклянная емкость позволяет наблюдать красную и синюю подсветку во время работы чайника. Свободное вращение на подставке и блокировка включения без воды делают эксплуатацию максимально комфортной.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник , взяли для беседки .
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый, все работает. Пользуюсь часто, надеюсь прослужит подольше
Достоинства:
Комментарий:
воду кипятит, но долго отключается после закипания, скорее всего из-за неплотно прилегающей крышки чайника. пар при закипании сильно выходит из-под щелей крышки. Всё остальное в норме.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, мне понравился, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
пол года эксплуатации, минус звезда за не плотную крышку, из-за неё чайник кипит-бурлит около 15 сек. во включённом состоянии при снятии с подставки автоматически выключается-это плюс. накипь легко убирается лимонной кислотой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хорошего качества .мало шумный. запах при нагреве отсутствует. рекомендую. пришло хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленному, относительно тихий. Белая подсветка, все как и хотели. Свою функцию выполняет! Упакован был хорошо. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный чайник. Пришло быстро, все целое, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник не плохой, но закипает очень долго!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, посторонних запахов нет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Три раза прокипятил, четвёртый уже чай заваривать.
Достоинства:
Комментарий:
Приятного внешнего вида чайник. Не течет, не воняет, воду греет до конца. По шуму как и по скорости вскипания – как многие другие чайники. Пришел целым, не помятым, с пломбой на коробке. Пока единственный минус это не полностью равномерная подсветка.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой чайник, нет запаха пластика. но долго отключается (после закипания еще минуту где то кипятит)
Достоинства:
Комментарий:
пока норм, дефектов нет обнаружили
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой, но сложно слить всю воду из чайника
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, тихий, стильный!
Достоинства:
Комментарий:
Кипятит воду, расходует электричество. Так устроен чайник, что поделать.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобен в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
просто чайник, просто Xiaomi, без лишних наворотов.
Достоинства:
Комментарий:
чайник пришел целый, все работает. выглядит очень симпатично, понравилось, что подсветка белая
Достоинства:
Комментарий:
Чайник брала в качестве подарка для бабушки. Модель хорошая. Воду нагревает быстро и практически бесшумно. Покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник отлично и быстро кипятит воду
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник. На видео подсветка мигает из-за съёмки, но в жизни подсветка не мигает и горит всё время работы чайника. Работает чайник почти бесшумно, что позволяет не будить домашних по утрам. Выглядит стильно. Проводочек длиной примерно 50 см. В комплекте есть инструкция, подставка и сам чайник. упаковка удобная и прочная, доехало всё меньше, чем за сутки в отличном виде.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работе, уже какой месяц. Классный чайник. Тихо кипятит, и достаточно быстро .
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный чайник, не вонял пластиком. Не шумит
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Смущает наличие «порожка» из-за которого ВСЯ вода не выливается из чайника, например, при стартовом кипячении или при мытье, когда нужно вылить «грязную» воду из чайника.
Достоинства:
Комментарий:
Берём уже второй. Быстро кипятит воду, не шумный и красиво подсвечивает
Достоинства:
Комментарий:
Xiaomi держит свою марку. Компактный, тихий, стильный.
Достоинства:
Комментарий:
Действительно менее шумный. Носик не проливайка- реально, ни капли мимо. Единственное подсветка только белая. Но это естественно не критично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, кипит и правда долго, но чаще всего щелкаю сама рубильник. По шуму средне, в соседней комнате немного слышно
Достоинства:
Комментарий:
Неприятно пищит в начале закипания. Запаха или привкуса у воды нет
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный! Кипятит воду как надо! Через стекло можно наблюдать пузырики и накипь. Что вообще можно написать в отзыве про чайник? Работает и слава Богу! Цена нормальная! Дизайн шикарный! Есть сеточка которая не дает накипи попасть мне в кружку. Благодаря этому чайнику и ипотеке я лучше всех завариваю дошики в нашем доме!
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник , взяли для беседки .
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый, все работает. Пользуюсь часто, надеюсь прослужит подольше
Достоинства:
Комментарий:
воду кипятит, но долго отключается после закипания, скорее всего из-за неплотно прилегающей крышки чайника. пар при закипании сильно выходит из-под щелей крышки. Всё остальное в норме.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, мне понравился, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
пол года эксплуатации, минус звезда за не плотную крышку, из-за неё чайник кипит-бурлит около 15 сек. во включённом состоянии при снятии с подставки автоматически выключается-это плюс. накипь легко убирается лимонной кислотой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник. Работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хорошего качества .мало шумный. запах при нагреве отсутствует. рекомендую. пришло хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленному, относительно тихий. Белая подсветка, все как и хотели. Свою функцию выполняет! Упакован был хорошо. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный чайник. Пришло быстро, все целое, работает.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник не плохой, но закипает очень долго!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, посторонних запахов нет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Три раза прокипятил, четвёртый уже чай заваривать.
Достоинства:
Комментарий:
Приятного внешнего вида чайник. Не течет, не воняет, воду греет до конца. По шуму как и по скорости вскипания – как многие другие чайники. Пришел целым, не помятым, с пломбой на коробке. Пока единственный минус это не полностью равномерная подсветка.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой чайник, нет запаха пластика. но долго отключается (после закипания еще минуту где то кипятит)
Достоинства:
Комментарий:
пока норм, дефектов нет обнаружили
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой, но сложно слить всю воду из чайника
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник, тихий, стильный!
Достоинства:
Комментарий:
Кипятит воду, расходует электричество. Так устроен чайник, что поделать.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобен в эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
просто чайник, просто Xiaomi, без лишних наворотов.
Достоинства:
Комментарий:
чайник пришел целый, все работает. выглядит очень симпатично, понравилось, что подсветка белая
Достоинства:
Комментарий:
Чайник брала в качестве подарка для бабушки. Модель хорошая. Воду нагревает быстро и практически бесшумно. Покупкой довольна!
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник отлично и быстро кипятит воду
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный чайник. На видео подсветка мигает из-за съёмки, но в жизни подсветка не мигает и горит всё время работы чайника. Работает чайник почти бесшумно, что позволяет не будить домашних по утрам. Выглядит стильно. Проводочек длиной примерно 50 см. В комплекте есть инструкция, подставка и сам чайник. упаковка удобная и прочная, доехало всё меньше, чем за сутки в отличном виде.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работе, уже какой месяц. Классный чайник. Тихо кипятит, и достаточно быстро .
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный чайник, не вонял пластиком. Не шумит
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Смущает наличие «порожка» из-за которого ВСЯ вода не выливается из чайника, например, при стартовом кипячении или при мытье, когда нужно вылить «грязную» воду из чайника.
Достоинства:
Комментарий:
Берём уже второй. Быстро кипятит воду, не шумный и красиво подсвечивает
Достоинства:
Комментарий:
Xiaomi держит свою марку. Компактный, тихий, стильный.
Достоинства:
Комментарий:
Действительно менее шумный. Носик не проливайка- реально, ни капли мимо. Единственное подсветка только белая. Но это естественно не критично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, кипит и правда долго, но чаще всего щелкаю сама рубильник. По шуму средне, в соседней комнате немного слышно
Достоинства:
Комментарий:
Неприятно пищит в начале закипания. Запаха или привкуса у воды нет
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный! Кипятит воду как надо! Через стекло можно наблюдать пузырики и накипь. Что вообще можно написать в отзыве про чайник? Работает и слава Богу! Цена нормальная! Дизайн шикарный! Есть сеточка которая не дает накипи попасть мне в кружку. Благодаря этому чайнику и ипотеке я лучше всех завариваю дошики в нашем доме!