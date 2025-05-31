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Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU)

33 Отзывы
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Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 1
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 2
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 3
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 4
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 5
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 6
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 7
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 8
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 9
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 10
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 11
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 12
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 13
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 14
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 15
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 16
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 17
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 18
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 19
Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 1
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 2
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 3
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 4
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 5
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 6
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 7
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 8
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 9
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 10
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 11
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 12
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 13
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 14
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 15
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 16
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 17
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 18
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 19
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645456
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х18
Вес, кг.
1.76

Описание товара Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU)

Электрочайник Xiaomi Electric Glass Kettle быстро нагревает воду объемом до 1.7 л. Скрытый дисковый ТЭН упрощает очистку дна и стенок от накипи. Стеклянная емкость позволяет наблюдать красную и синюю подсветку во время работы чайника. Свободное вращение на подставке и блокировка включения без воды делают эксплуатацию максимально комфортной.

Отзывы о товаре Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник , взяли для беседки .
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый, все работает. Пользуюсь часто, надеюсь прослужит подольше
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей F.

Достоинства:


Комментарий:
воду кипятит, но долго отключается после закипания, скорее всего из-за неплотно прилегающей крышки чайника. пар при закипании сильно выходит из-под щелей крышки. Всё остальное в норме.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, мне понравился, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
пол года эксплуатации, минус звезда за не плотную крышку, из-за неё чайник кипит-бурлит около 15 сек. во включённом состоянии при снятии с подставки автоматически выключается-это плюс. накипь легко убирается лимонной кислотой.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошего качества .мало шумный. запах при нагреве отсутствует. рекомендую. пришло хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленному, относительно тихий. Белая подсветка, все как и хотели. Свою функцию выполняет! Упакован был хорошо. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный чайник. Пришло быстро, все целое, работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник не плохой, но закипает очень долго!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, посторонних запахов нет
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Три раза прокипятил, четвёртый уже чай заваривать.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приятного внешнего вида чайник. Не течет, не воняет, воду греет до конца. По шуму как и по скорости вскипания – как многие другие чайники. Пришел целым, не помятым, с пломбой на коробке. Пока единственный минус это не полностью равномерная подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой чайник, нет запаха пластика. но долго отключается (после закипания еще минуту где то кипятит)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
пока норм, дефектов нет обнаружили
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой, но сложно слить всю воду из чайника
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Артур О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, тихий, стильный!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кипятит воду, расходует электричество. Так устроен чайник, что поделать.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Рустэм М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобен в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Тимур Г.

Достоинства:


Комментарий:
просто чайник, просто Xiaomi, без лишних наворотов.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Диляра К.

Достоинства:


Комментарий:
чайник пришел целый, все работает. выглядит очень симпатично, понравилось, что подсветка белая
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Лера У.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник брала в качестве подарка для бабушки. Модель хорошая. Воду нагревает быстро и практически бесшумно. Покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Семён Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник отлично и быстро кипятит воду
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный чайник. На видео подсветка мигает из-за съёмки, но в жизни подсветка не мигает и горит всё время работы чайника. Работает чайник почти бесшумно, что позволяет не будить домашних по утрам. Выглядит стильно. Проводочек длиной примерно 50 см. В комплекте есть инструкция, подставка и сам чайник. упаковка удобная и прочная, доехало всё меньше, чем за сутки в отличном виде.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работе, уже какой месяц. Классный чайник. Тихо кипятит, и достаточно быстро .
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный чайник, не вонял пластиком. Не шумит
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Смущает наличие «порожка» из-за которого ВСЯ вода не выливается из чайника, например, при стартовом кипячении или при мытье, когда нужно вылить «грязную» воду из чайника.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Берём уже второй. Быстро кипятит воду, не шумный и красиво подсвечивает
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
Xiaomi держит свою марку. Компактный, тихий, стильный.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Действительно менее шумный. Носик не проливайка- реально, ни капли мимо. Единственное подсветка только белая. Но это естественно не критично
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Елена Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, кипит и правда долго, но чаще всего щелкаю сама рубильник. По шуму средне, в соседней комнате немного слышно
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Таня Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Неприятно пищит в начале закипания. Запаха или привкуса у воды нет
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличный! Кипятит воду как надо! Через стекло можно наблюдать пузырики и накипь. Что вообще можно написать в отзыве про чайник? Работает и слава Богу! Цена нормальная! Дизайн шикарный! Есть сеточка которая не дает накипи попасть мне в кружку. Благодаря этому чайнику и ипотеке я лучше всех завариваю дошики в нашем доме!



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Xiaomi Electric Glass Kettle быстро нагревает воду объемом до 1.7 л. Скрытый дисковый ТЭН упрощает очистку дна и стенок от накипи. Стеклянная емкость позволяет наблюдать красную и синюю подсветку во время работы чайника. Свободное вращение на подставке и блокировка включения без воды делают эксплуатацию максимально комфортной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник , взяли для беседки .
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый, все работает. Пользуюсь часто, надеюсь прослужит подольше
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей F.

Достоинства:


Комментарий:
воду кипятит, но долго отключается после закипания, скорее всего из-за неплотно прилегающей крышки чайника. пар при закипании сильно выходит из-под щелей крышки. Всё остальное в норме.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, мне понравился, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим И.

Достоинства:


Комментарий:
пол года эксплуатации, минус звезда за не плотную крышку, из-за неё чайник кипит-бурлит около 15 сек. во включённом состоянии при снятии с подставки автоматически выключается-это плюс. накипь легко убирается лимонной кислотой.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник. Работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошего качества .мало шумный. запах при нагреве отсутствует. рекомендую. пришло хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленному, относительно тихий. Белая подсветка, все как и хотели. Свою функцию выполняет! Упакован был хорошо. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Симпатичный чайник. Пришло быстро, все целое, работает.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник не плохой, но закипает очень долго!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, посторонних запахов нет
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Три раза прокипятил, четвёртый уже чай заваривать.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Приятного внешнего вида чайник. Не течет, не воняет, воду греет до конца. По шуму как и по скорости вскипания – как многие другие чайники. Пришел целым, не помятым, с пломбой на коробке. Пока единственный минус это не полностью равномерная подсветка.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой чайник, нет запаха пластика. но долго отключается (после закипания еще минуту где то кипятит)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
пока норм, дефектов нет обнаружили
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой, но сложно слить всю воду из чайника
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Артур О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник, тихий, стильный!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кипятит воду, расходует электричество. Так устроен чайник, что поделать.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Рустэм М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобен в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Тимур Г.

Достоинства:


Комментарий:
просто чайник, просто Xiaomi, без лишних наворотов.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Диляра К.

Достоинства:


Комментарий:
чайник пришел целый, все работает. выглядит очень симпатично, понравилось, что подсветка белая
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Лера У.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник брала в качестве подарка для бабушки. Модель хорошая. Воду нагревает быстро и практически бесшумно. Покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Семён Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник отлично и быстро кипятит воду
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный чайник. На видео подсветка мигает из-за съёмки, но в жизни подсветка не мигает и горит всё время работы чайника. Работает чайник почти бесшумно, что позволяет не будить домашних по утрам. Выглядит стильно. Проводочек длиной примерно 50 см. В комплекте есть инструкция, подставка и сам чайник. упаковка удобная и прочная, доехало всё меньше, чем за сутки в отличном виде.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работе, уже какой месяц. Классный чайник. Тихо кипятит, и достаточно быстро .
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный чайник, не вонял пластиком. Не шумит
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Смущает наличие «порожка» из-за которого ВСЯ вода не выливается из чайника, например, при стартовом кипячении или при мытье, когда нужно вылить «грязную» воду из чайника.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Берём уже второй. Быстро кипятит воду, не шумный и красиво подсвечивает
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Людмила В.

Достоинства:


Комментарий:
Xiaomi держит свою марку. Компактный, тихий, стильный.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Действительно менее шумный. Носик не проливайка- реально, ни капли мимо. Единственное подсветка только белая. Но это естественно не критично
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Елена Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, кипит и правда долго, но чаще всего щелкаю сама рубильник. По шуму средне, в соседней комнате немного слышно
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Таня Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Неприятно пищит в начале закипания. Запаха или привкуса у воды нет
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличный! Кипятит воду как надо! Через стекло можно наблюдать пузырики и накипь. Что вообще можно написать в отзыве про чайник? Работает и слава Богу! Цена нормальная! Дизайн шикарный! Есть сеточка которая не дает накипи попасть мне в кружку. Благодаря этому чайнику и ипотеке я лучше всех завариваю дошики в нашем доме!


Чайник электрический Xiaomi Electric Glass Kettle (BHR7490RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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