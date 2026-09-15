Sarah Vaughan - Great Women Of Song (0602455885388) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 642964
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3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602455885388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
Misty, Lullaby of Birdland, They Can't Take That Away From Me, Embraceable You, Make Yourself Comfortable, Cherokee, I'm Glad There Is You, Comes Love, Whatever Lola Wants (Lola Gets), Someone to Watch Over Me, Broken Hearted Melody, It's Crazy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Great Women of Song
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sarah Vaughan - Great Women Of Song (0602455885388) виниловая пластинка
Незабываемый голос Сары Вон запечатлен в этой замечательной коллекции ее самых важных записей. Певица демонстрирует свою безупречную фразировку, эмоциональную глубину и замечательный стилистический диапазон в таких хитах, как «Lullaby Of Birdland» и «It’s Crazy», а также в душераздирающих записях таких песен, как «Misty» и «Broken-Hearted Melody». Независимо от того, исполняет ли она эти произведения в сопровождении дружного трио или оркестра, поет ли она современные хиты или джазовые стандарты, каждое произведение напоминает слушателям, почему Сару Вон до сих пор называют «Божественной».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602455885388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Great Women Of Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
Misty, Lullaby of Birdland, They Can't Take That Away From Me, Embraceable You, Make Yourself Comfortable, Cherokee, I'm Glad There Is You, Comes Love, Whatever Lola Wants (Lola Gets), Someone to Watch Over Me, Broken Hearted Melody, It's Crazy
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Great Women of Song
Страна производитель
США
Незабываемый голос Сары Вон запечатлен в этой замечательной коллекции ее самых важных записей. Певица демонстрирует свою безупречную фразировку, эмоциональную глубину и замечательный стилистический диапазон в таких хитах, как «Lullaby Of Birdland» и «It’s Crazy», а также в душераздирающих записях таких песен, как «Misty» и «Broken-Hearted Melody». Независимо от того, исполняет ли она эти произведения в сопровождении дружного трио или оркестра, поет ли она современные хиты или джазовые стандарты, каждое произведение напоминает слушателям, почему Сару Вон до сих пор называют «Божественной».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Sarah Vaughan - Great Women Of Song (0602455885388) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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