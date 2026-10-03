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OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка

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OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 1
OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 2
OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 3
OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 4
OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 5
OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 6
OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Labyrinth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0602557354843]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Labyrinth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Opening Titles Including Underground, Into The Labyrinth, Magic Dance (edit), Sarah, Chilly Down, Hallucination, As The World Falls Down, The Goblin Battle, Within You, Thirteen OClock, Home At Last, Underground
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening Titles Including Underground, Into The Labyrinth, Magic Dance (edit), Sarah, Chilly Down, Hallucination, As The World Falls Down, The Goblin Battle, Within You, Thirteen OClock, Home At Last, Underground



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0602557354843]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Labyrinth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Opening Titles Including Underground, Into The Labyrinth, Magic Dance (edit), Sarah, Chilly Down, Hallucination, As The World Falls Down, The Goblin Battle, Within You, Thirteen OClock, Home At Last, Underground
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Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening Titles Including Underground, Into The Labyrinth, Magic Dance (edit), Sarah, Chilly Down, Hallucination, As The World Falls Down, The Goblin Battle, Within You, Thirteen OClock, Home At Last, Underground


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Labyrinth (David Bowie) (0602557354843) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4780 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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