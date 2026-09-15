Top.Mail.Ru
Rihanna - Loud (0602557079807) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rihanna - Loud (0602557079807) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 1
0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 2
0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 3
0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 4
0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 5
0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 6
0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 1
  • 0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 2
  • 0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 3
  • 0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 4
  • 0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 5
  • 0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 6
  • 0602557079807, Виниловая пластинка Rihanna, Loud - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rihanna - Loud (0602557079807) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rihanna - Loud (0602557079807) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: S&amp;M, Whats My Namex, Cheers (Drink To That), Fading, Only Girl (In The World), California King Bed, Man Down, Raining Men, Complicated, Skin, Love The Way You Lie (Part II)

Отзывы о товаре Rihanna - Loud (0602557079807) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: S&amp;M, Whats My Namex, Cheers (Drink To That), Fading, Only Girl (In The World), California King Bed, Man Down, Raining Men, Complicated, Skin, Love The Way You Lie (Part II)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rihanna - Loud (0602557079807) виниловая пластинка - купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...