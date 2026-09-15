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Sensations' Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sensations' Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка

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Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка - фото 1
Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка - фото 2
Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка - фото 3
Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Fragments Of Light
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка - фото 1
  • Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка - фото 2
  • Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка - фото 3
  • Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sensations' Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602445587162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Fragments Of Light
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Fragments Of Light, Nuclear War In Your Brain, Music Is Painting In The Air, Windopax And The Stone Sender, Space Energy Age, Metafel + Mafalac, Space Closure, Music Without Gravity, Do You Love Mex, Life Beyond The Darkness, Telepathic Children
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sensations' Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fragments Of Light, Nuclear War In Your Brain, Music Is Painting In The Air, Windopax And The Stone Sender, Space Energy Age, Metafel + Mafalac, Space Closure, Music Without Gravity, Do You Love Mex, Life Beyond The Darkness, Telepathic Children



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Sensations' Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602445587162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Fragments Of Light
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Fragments Of Light, Nuclear War In Your Brain, Music Is Painting In The Air, Windopax And The Stone Sender, Space Energy Age, Metafel + Mafalac, Space Closure, Music Without Gravity, Do You Love Mex, Life Beyond The Darkness, Telepathic Children
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fragments Of Light, Nuclear War In Your Brain, Music Is Painting In The Air, Windopax And The Stone Sender, Space Energy Age, Metafel + Mafalac, Space Closure, Music Without Gravity, Do You Love Mex, Life Beyond The Darkness, Telepathic Children


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sensations' Fix - Fragments Of Light (0602445587162) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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