Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка
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Описание товара Evanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка
Fallen - ремастированное переиздание дебютного студийного альбома рок-группы Evanescence, выпущенного в 2003 году. Это был их самый популярный релиз, который стал одним из лидеров продаж в 21-м веке. В американском чарте Billboard 200 альбом занял седьмое место сразу после выхода, а через три месяца поднялся до третьего. Он также возглавил хит-парады в более чем десяти странах. За этот альбом Evanescence получили пять номинаций на престижную музыкальную премию Грэмми, включая Альбом года и Лучший рок-альбом, и выиграли две из них: Лучшее хард-рок-исполнение и Лучший новый исполнитель. Расширенное юбилейное делюксовое издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле в разворотной обложке из радужной фольги и включает альтернативную версию My Immortal, демо-записи Bring Me To Live, а также концертные версии синглов Breath No More, Farther Away и Missing, которые также были записаны во время создания Fallen. Evanescence - американская рок-группа, основанная в 1995 году певицей и пианисткой Эми Ли и гитаристом Беном Муди в Литл-Рок, штат Арканзас. Они занимались музыкой, выпускали самостоятельные EP и играли в кафе в окрестностях Литл-Рок. После нескольких попыток с названиями, такими как Childish Intentions и Stricken, они остановились на Evanescence, что значит угасание или преходящесть. Группа стала известна в начале 2003 года с релизом своего первого студийного альбома Fallen, который разошелся тиражом более 17 миллионов экземпляров по всему миру и принес группе две премии Грэмми. Музыкальный стиль группы сочетает разные жанры, такие как альтернативный метал, готик-метал, готик-рок, хард-рок, индастриал-рок, симфоник-метал и ню-метал. Состав Evanescence часто менялся. В разное время группу покидали клавишник Дэвид Ходжес, гитаристы Бен Муди, Джон Лекомпт и Терри Бальзамо, басист Уилл Бойд, ударник Роки Грей. В настоящее время в группе состоят Эми Ли, гитарист Тим Маккорд, гитарист Трой Маклоухорн, ударник Уилл Хант и басист Эмма Анзай.
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