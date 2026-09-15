Madrugada - Madrugada (0602438290390) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Madrugada
Альбом (сингл)
Madrugada
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 642875
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Philips
Barcode
[0602438290390]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Madrugada
Альбом (сингл)
Madrugada
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madrugada - Madrugada (0602438290390) виниловая пластинка
Пятый студийный альбом норвежской группы Madrugada. Он был выпущен собственным лейблом группы Malabar Recording Company (распространяемым EMI records) 21 января 2008 года. Альбом был спродюсирован Мадругадой и Джоном Аньелло, которые также спродюсировали релиз группы 2001 года The Nightly Disease, а также второй альбом My Midnight Creeps Histamin.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Philips
Barcode
[0602438290390]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Madrugada
Альбом (сингл)
Madrugada
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Пятый студийный альбом норвежской группы Madrugada. Он был выпущен собственным лейблом группы Malabar Recording Company (распространяемым EMI records) 21 января 2008 года. Альбом был спродюсирован Мадругадой и Джоном Аньелло, которые также спродюсировали релиз группы 2001 года The Nightly Disease, а также второй альбом My Midnight Creeps Histamin.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Madrugada - Madrugada (0602438290390) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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