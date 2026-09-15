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John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка

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John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537714100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train, Moment's Notice, Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка

Blue Train — второй сольный альбом легенды мирового джаза John Coltrane, а также первая пластинка, где его имя стоит в качестве лидирующего музыканта. Альбом был записан в 1957 году для лейбла Blue Note и получил золотой статус по продажам. В целом, Blue Train — яркий и самобытный представитель жанра хард-боп. Американский джазовый музыкант John Coltrane родился в 1926 году и умер в 1967. Наряду с Майлзом Дэвисом, Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером и Луи Армстронгом, Колтрейна считают самым влиятельным джазменом XX века. Музыкант входит в список «100 величайших саксофонистов» по версии журнала DigitalDreamDoor. Причислен к лику святых в африканской православной церкви.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537714100]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
BLUE TRAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Train, Moment's Notice, Locomotion, I'm Old Fashioned, Lazy Bird
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Blue Train — второй сольный альбом легенды мирового джаза John Coltrane, а также первая пластинка, где его имя стоит в качестве лидирующего музыканта. Альбом был записан в 1957 году для лейбла Blue Note и получил золотой статус по продажам. В целом, Blue Train — яркий и самобытный представитель жанра хард-боп. Американский джазовый музыкант John Coltrane родился в 1926 году и умер в 1967. Наряду с Майлзом Дэвисом, Дюком Эллингтоном, Чарли Паркером и Луи Армстронгом, Колтрейна считают самым влиятельным джазменом XX века. Музыкант входит в список «100 величайших саксофонистов» по версии журнала DigitalDreamDoor. Причислен к лику святых в африканской православной церкви.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Blue Train (0602537714100) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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