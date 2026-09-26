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Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка

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Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 1
Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 2
Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 3
Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 4
Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 5
Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gryphon, Gryphon
Альбом (сингл)
Gryphon
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 1
  • Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 2
  • Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 3
  • Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 4
  • Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 5
  • Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672881081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gryphon, Gryphon
Альбом (сингл)
Gryphon
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Kemp's Jig, Sir Gavin Grimbold, Touch And Go, Three Jolly Butchers, Pastime With Good Company, The Unquiet Grave, Estampie, Crossing The Stiles, The Astrologer, Tea Wrecks, Juniper Suite, The Devil And The Farmer's Wife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка

Нестандартная прог-группа Gryphon оставила свой след, включив в свою работу заброшенные инструменты и древние классические элементы, что придало их одноименному дебютному альбому 1973 года выдающиеся отличия от стандартного рока. С соучредителем Ричардом Харви на блокфлейте, мандолине, клавесине и глокеншпиле и Брайаном Галландом на фаготе, крамгорнах и вокале, при поддержке гитариста Грэма Тейлора и барабанщика/перкуссиониста Дэйва Оберле, GRYPHON умело направили современный английский фолк через забытое Средневековье и эпоху Возрождения. стили; В отличие от более поздних рок-ориентированных работ, Gryphon демонстрирует неприукрашенное начало группы.

Отзывы о товаре Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060672881081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gryphon, Gryphon
Альбом (сингл)
Gryphon
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Kemp's Jig, Sir Gavin Grimbold, Touch And Go, Three Jolly Butchers, Pastime With Good Company, The Unquiet Grave, Estampie, Crossing The Stiles, The Astrologer, Tea Wrecks, Juniper Suite, The Devil And The Farmer's Wife
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Нестандартная прог-группа Gryphon оставила свой след, включив в свою работу заброшенные инструменты и древние классические элементы, что придало их одноименному дебютному альбому 1973 года выдающиеся отличия от стандартного рока. С соучредителем Ричардом Харви на блокфлейте, мандолине, клавесине и глокеншпиле и Брайаном Галландом на фаготе, крамгорнах и вокале, при поддержке гитариста Грэма Тейлора и барабанщика/перкуссиониста Дэйва Оберле, GRYPHON умело направили современный английский фолк через забытое Средневековье и эпоху Возрождения. стили; В отличие от более поздних рок-ориентированных работ, Gryphon демонстрирует неприукрашенное начало группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gryphon - Gryphon (5060672881081) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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